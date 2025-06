Região Sul registra alta em voos em 2025

Os cinco principais aeroportos da região Sul do Brasil receberam, entre embarques e desembarques, 7,2 milhões de passageiros nos primeiros quatro meses de 2025, em voos domésticos e internacionais. O número representa um crescimento de 6,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 6,7 milhões de passageiros. As informações são do Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Aeroporto Internacional de Florianópolis, capital de Santa Catarina, apresentou o maior índice de crescimento. Entre janeiro e abril de 2024, foram 1,4 milhão de passageiros, 381 mil a menos que em 2025, quando alcançou 1,8 milhão - um aumento de 26%.

"O aumento de passageiros registrado no Aeroporto de Florianópolis se deve especialmente ao apoio que o terminal ofereceu durante o trabalho de recuperação do estado vizinho do Rio Grande do Sul após as chuvas de maio do ano passado. Uma rede aérea emergencial foi criada para que insumos, donativos e passageiros pudessem ser transportados na região e, dessa forma, mitigar os efeitos provocados pelo fechamento temporário do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre", explicou a diretora de Gestão Estratégica da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), Thairyne Oliveira.

A recuperação do terminal gaúcho - realizada em tempo recorde pelo governo federal ao lado do governo do Estado, prefeitura de Porto Alegre e gestão aeroportuária - demonstra sua importância para a economia regional. Fortemente atingido pelas enchentes de 2024, a unidade aeroportuária ficou fechada até outubro do ano passado.

A reabertura completa ocorreu em dezembro. A recuperação envolveu mais de 70 contratos firmados e uma média de 700 trabalhadores. Ainda assim, o aeródromo lidera o ranking regional e figura como nono no ranking nacional, com 2 milhões de passageiros em 2025. Entre janeiro e abril do ano passado, foram 2,2 milhões.

O Aeroporto Internacional de São José dos Pinhais - o principal do estado do Paraná, a 18 quilômetros da capital, Curitiba - teve aumento de 6%, com 1,8 milhão de passageiros, contra 1,7 milhão nos primeiros quatro meses do ano anterior.

LEIA TAMBÉM: Braskem estuda expansão no México após resolver gargalo logísticoskem Idesa e Advario inauguram o Terminal Química Puerto México

Também no Paraná, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu recebeu 735 mil passageiros, 9,2% a mais do que os 673 mil que passaram pelo terminal entre janeiro e abril de 2024. O turismo de natureza destaca-se na região, que conta com atrações como as Cataratas do Iguaçu, a Usina de Itaipu e o Parque das Aves. Foz do Iguaçu fica no extremo oeste do estado, na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

Já o Aeroporto Internacional de Navegantes (SC) recebeu 719 mil passageiros, cerca de 9 mil a mais que no mesmo período de 2024. A unidade é próxima a Balneário Camboriú, um dos principais polos turísticos do estado, e do maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero World, além de ser próximo a municípios que compõem o chamado Vale Europeu Catarinense.

A expectativa é de que, com a queda nas temperaturas durante o inverno, o turismo aqueça o setor aeroviário, gerando mais empregos e renda. Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, os cinco principais aeroportos do Sul receberam 7,5 milhões de passageiros entre os meses de junho e agosto e a previsão para este ano é de que essa marca seja superada.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, o aumento da movimentação na região Sul é reflexo do aquecimento da economia. "Na região Sul, a retomada da operação do Aeroporto Salgado Filho, com retorno de voos internacionais, deve melhorar ainda mais a taxa de movimentação, sobretudo no inverno", ressaltou.