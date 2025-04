ORY e-bike anuncia ampliação de serviços

Após ter sua sede inundada pelas águas do Guaíba, em Porto Alegre, em maio do ano passado, a Volta E-Bike anuncia uma nova fase: a partir de 2025, a startup gaúcha especializada em bicicletas elétricas passa a se chamar ORY e-bike. A mudança faz parte da evolução da marca, que visa ampliar seu alcance como uma alternativa de transporte não poluente.

O novo nome, ORY, que quer dizer "sorrir" em tupi-guarani, reflete o compromisso da empresa em proporcionar uma experiência positiva, que permita uma aproximação das pessoas com as cidades e que convide para uma vida ao ar livre.

O nome mudou, mas a empresa mantém o seu modelo de negócios já consolidado, oferecendo planos de assinatura para aluguel de bikes, e passa a incluir a venda e customização de bicicletas elétricas.

ORY carrega um significado especial para os sócios da empresa. "Tem a ver com essa fase de reconstrução que estamos vivendo, de pensar em fazer um planeta mais feliz. É o momento de voltarmos a sorrir. Depois da catástrofe, da dor, chegou a hora de converter as lágrimas em lágrimas de felicidade", descreve Marilin Parode, CEO e co-fundadora da marca. Além disso, o nome faz referência à sensação quase unânime que se tem ao pedalar pela primeira vez. "As pessoas sempre acabam sorrindo", destaca.

Mudança visa aumentar alcance da marca como alternativa não poluente ORY ebike/Divulgação/JC

A empresa foi a primeira em Porto Alegre a oferecer planos de assinatura mensal e diário, além de pacotes específicos para entregadores delivery e para o meio corporativo, como o uso de bicicletas para serviço de segurança em condomínios.

Agora, expande sua atuação para Florianópolis, onde chegou oficialmente no início de fevereiro e acaba de celebrar os primeiros negócios. Atualmente, a unidade em Santa Catarina está instalada dentro do Impact Hub Primavera.

E as novidades não param por aí. Mesmo após ser atingida diretamente pelas enchentes e perder parte do seu estoque e frota, a empresa apostou nos anúncios online para voltar a vender, obtendo um crescimento de forma exponencial. "Atingimos mais de 400% de aumento real em 2024", comemora a CEO.

Para transmitir este sentimento, a ORY e-bike ganhou uma nova marca, com um logotipo e identidade visual totalmente novos, criados pela agência Work Freedom. "A letra 'O', representada por um círculo, simboliza energia e movimento contínuo. Dentro dele, o raio reforça o conceito de mobilidade elétrica, enquanto a base curva do círculo abstrai um sorriso, remetendo ao significado de ORY. Essa escolha visual conecta tecnologia e positividade, gerando identificação com a proposta sustentável da marca", detalha o diretor e fundador da agência, Willian Maricato Moura.

Com a nova identidade, a startup quer reforçar seu propósito de transformar a mobilidade urbana, promovendo soluções que aliam tecnologia, sustentabilidade e estilo de vida. "Acreditamos na liberdade de movimento, na sustentabilidade e no design personalizado. Nossa missão é tornar a jornada das pessoas mais leve, eficiente e autêntica", afirma Marilin.

Desde sua fundação, em 2019, a empresa tem se destacado no mercado por oferecer uma alternativa de mobilidade mais ecológica. Para se ter uma ideia, apenas nos seis primeiros meses de 2024, os clientes da startup evitaram a emissão de cerca de 1,7 toneladas de CO2, ao substituir automóveis movidos a gasolina pelo uso das bicicletas elétricas. "Com a ORY e-bike, é possível pedalar com propósito e ajudar a salvar o planeta, sorrindo", reforça Marilin.

Além de promover a sustentabilidade, a startup também se diferencia pela personalização das e-bikes, oferecendo uma experiência de mobilidade que reflete o estilo e as necessidades de cada cliente. Seja alugando, comprando ou customizando uma bicicleta, a marca busca oferecer soluções para um público que valoriza tanto a praticidade quanto a consciência ambiental.