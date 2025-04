Digitalização e flexibilidade são tendências logísticas

A competitividade na economia e nos variados setores está intrinsecamente ligada à eficiência logística, que se tornou um dos principais diferenciais para as empresas. Não se trata apenas de uma função operacional, mas um fator estratégico que impacta diretamente na experiência do cliente e na produtividade. Investir continuamente na modernização da infraestrutura, no uso de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial e a automação, e em práticas econômicas é fundamental para otimizar os processos.



Digitalização e tecnologias integradas

Uma das principais atualizações do setor de frotas no Brasil é a crescente digitalização dos processos e a adoção de soluções integradas. Nessa linha, o Índice de Desempenho Logístico, divulgado pelo Banco Mundial em 2023, revelou que 62% dos líderes do transporte acreditam que a tecnologia é o futuro e a chave principal para resolver problemas enfrentados no seu dia a dia. LEIA TAMBÉM: Primeira concessão de hidrovia do País terá audiência pública Com o avanço de ferramentas como big data e inteligência artificial, as empresas logísticas no país estão cada vez mais incorporando soluções digitais para aprimorar a eficiência de suas operações. Essas inovações permitem monitoramento em tempo real das cargas e a definição das rotas mais eficientes para o transporte. Como resultado, há uma redução significativa no tempo de percurso e nos custos operacionais, além de proporcionar maior agilidade, menos erros e maior transparência para os clientes.



Sustentabilidade

A busca por práticas sustentáveis no transporte é uma tendência que vem ganhando força ao longo do tempo e deve continuar a se expandir nos próximos anos. Embora soluções inovadoras estejam sendo discutidas, elas ainda estão longe de se tornar realidade em setores como o agropecuário, construção civil e outros no Brasil. No entanto, pequenas mudanças, como a otimização de rotas e a terceirização de frotas, já começam a gerar impactos positivos. Além disso, o compartilhamento de custos surge como uma tendência crescente, com o uso de armazéns multiclientes e malhas logísticas compartilhadas. Isso permite que diferentes companhias dividam despesas de transporte e distribuição.



Flexibilidade nas operações logísticas