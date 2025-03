Gigante do varejo expande galpões logísticos em 5.000% e aquece setor

O avanço do e-commerce no Brasil tem transformado o mercado imobiliário logístico e tornado galpões industriais em ativos estratégicos altamente disputados por gigantes como Shopee, Mercado Livre e Amazon. Com a taxa de vacância atingindo apenas 8,10% no último trimestre de 2024, segundo a Buildings, empresa referência em inteligência de mercado imobiliário, e investimentos bilionários em infraestrutura, o setor vive um boom que redefine a cadeia de distribuição no país. Há casos em que a taxa de vacância foi ainda menor, como a Sort Investimentos, especializada no setor, que teve percentual de, impressionantes, 0,5% no período e valor do metro quadrado que ultrapassa R$ 5.500, com projeção de valorização de 20% até o final deste ano.

A expansão acelerada das operações da Shopee, que em apenas cinco anos registrou crescimento de 5.000% na ocupação de espaços logísticos, é um reflexo direto dessa transformação. Ainda segundo a Buildings, a gigante do varejo já aluga 717 mil m² em 68 ocupações espalhadas pelo país, sendo 622 mil m² já em operação. Novas instalações em Itajaí, Guarulhos, Caxias e Distrito Federal mostram que a varejista tem ampliado sua malha de distribuição de forma agressiva.

A Sort Investimentos tem forte atuação em todo o estado de Santa Catarina, especialmente nas cidades de Itajaí, Navegantes, Araquari e Garuva, consideradas estratégicas para a instalação de grandes centros de distribuição logísticos. A localização privilegiada dessas regiões, aliada à infraestrutura portuária e rodoviária de qualidade, tem atraído a atenção de grandes players do mercado.

No último trimestre, as negociações da empresa somaram mais de R$ 70 milhões, crescimento de 30% em relação ao período anterior. Atualmente, a empresa administra R$ 8 bilhões em ativos, sendo R$ 3,5 bilhões apenas de galpões logísticos que somam mais de 553 mil metros quadrados. Se a Shopee corre para se consolidar, o Mercado Livre já domina esse segmento, com um estoque de 2,4 milhões de m² espalhados por 74 ocupações industriais no Brasil, conforme dados da Buildings. A gigante argentina tem expandido suas operações de forma contínua, investindo em novos centros logísticos para manter sua posição de liderança.

"Com o fortalecimento da infraestrutura e a chegada de novos players internacionais, estamos apenas no começo de uma reconfiguração completa da logística brasileira. Neste cenário, os galpões Triple A, com tecnologia avançada e alta eficiência operacional, devem se tornar os ativos mais valorizados da próxima década", afirma Douglas Curi, especialista na área e sócio da Sort Investimentos.