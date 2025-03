Marcopolo fabricou carros do aeromóvel do maior aeroporto do Brasil

O sistema que promete tornar a vida mais rápida e fácil dos usuários do maior aeroporto do Brasil é liderado por duas empresas gaúchas. O sistema do People Mover, como foi apelidado no GRU, segue com a Aerom, Aeromóvel Brasil, e a fabricação dos veículos foi feita pela Marcopolo Rail, braço dedicado ao modal de trem e que executou o design que veio diferente do que os porto-alegrenses estão acostumados. O People Mover teve atualizações também na tecnologia de transporte, segundo a Aerom. As duas composições que integram o aeromóvel do GRU, que vão atuar complementarmente, foram entregues em 2024 pela fabricante. O People Mover, série Aeromóvel A200, é composto por dois carros, em uma composição de 24,7 metros de comprimento, tendo capacidade de transportar até 2 mil pessoas por hora, em cada sentido.

A Marcopolo explica que o veículo conta com abertura automática de portas identificadas e de fácil acesso, ar-condicionado, sistema antifogo, saída de emergência em cada cabeceira do veículo para desembarque na via, espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida e acesso à área interna facilitada, com oito portas amplas. "Os passageiros terão à disposição um material rodante 100% automatizado, com alto nível de conforto, segurança e com controle realizado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), dispensando a presença de um condutor na cabine do veículo. Internamente, o layout foi desenvolvido para facilitar e otimizar o fluxo de entrada e saída de pessoas com malas no Aeroporto", explicou a Marcopolo Rail, em nota.

Plano de Voo - Aeromóvel - GRU - Aeroporto de Guarulhos - trem - vagão - Marcopolo - MARCOPOLO/DIVULGAÇÃO/JC

A construção dos veículos foi feita em um pavilhão industrial criado para a montagem dos People Movers, além de uma equipe de produção especializada. Entre os desafios, a fabricante diz que focou em levar ao mercado "uma solução confiável e de qualidade internacional".

"Todos os materiais, componentes e equipamentos foram desenvolvidos de acordo com as normas específicas para sistemas metroferroviários". Os modelos também têm um alto índice de nacionalização dos componentes. "A Marcopolo produz atualmente em suas fábricas vários subsistemas, como assentos e todo o interior dos veículos, além de revestimentos externos, atendendo à normas ferroviárias internacionais".

Segundo a Aerom, o aeromóvel operou por quase 30 anos na Indonésia, onde transportou mais de 25 milhões de passageiros. Em Porto Alegre, onde estreou em 2013, forma mais de 6 milhões de passageiros. A tecnologia do transporte é sustentável, pois não gera emissões de poluentes na operação. Além disso, por não utilizar pneus, o sistema elimina o descarte de resíduos desse tipo. A implantação em vias elevadas, com estruturas esbeltas e de baixo impacto visual, reduz interferências no espaço urbano. O sistema também apresenta baixo nível de ruído, minimizando impactos sonoros na região onde opera.