Trecho da BR-364 é arrematado por consórcio com oferta de 0,05% de desconto no pedágio

Com um único interessado, um trecho da rodovia BR-364 foi arrematada pelo lance mínimo na quinta-feira passada. O consórcio formado pela 4UM Investimentos e pelo banco Opportunity ofereceu um desconto de 0,05% sobre a tarifa básica do pedágio e vai assumir o contrato da chamada Rota Agro Norte.

Novas no setor de infraestrutura, as empresas serão responsáveis pelo trecho de 687 quilômetros de extensão, que corta todo o estado de Rondônia, entre Vilhena e a capital, Porto Velho.

O contrato, que terá duração de 30 anos, prevê investimentos de R$ 6,53 bilhões em obras estruturantes, além de outros R$ 3,9 bilhões em manutenção. O projeto inclui a duplicação de 114 km da estrada, 200 quilômetros de faixas adicionais, 20 passarelas de pedestres e 19 quilômetros de vias marginais, entre outras intervenções.

Como mostrou a Agência Folhapress, a BR-364 chegou a ser avaliada por cinco empresas. O investimento alto do empreendimento e sua distância das maiores capitais do País, porém, foram considerados fatores que tornam a concessão mais desafiadora para o investidor.

No Ministério dos Transportes, o projeto era considerado o mais difícil da carteira de leilões prevista para 2025. O risco maior que o normal afugentou operadores tradicionais, mas atraiu as novatas.

Em agosto do ano passado, a 4UM Investimentos venceu o leilão da BR-381, em Minas Gerais, com o compromisso de investir R$ 9 bilhões na estrada que chegou a ser conhecida como "estrada da morte".

Naquele certame, a companhia superou a proposta da Opportunity, agora sua parceira no contrato da BR-364.

A BR-364 é a primeira de uma série de 15 concessões de rodovias que o governo programou para este ano. Em 2023 e 2024, foram realizadas nove.

A modelagem financeira do leilão foi feita pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), assim como as outras 14 concessões rodoviárias que o governo federal pretende realizar neste ano.

Estão no cronograma outros seis leilões ainda no primeiro semestre de 2025. Dois deles devem ocorrer em abril: a ponte binacional São Borja-São Tomé e a BR-040, entre Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

Quatro leilões estão marcados para maio: Rota da Celulose, em Mato Grosso do Sul; BR-101 entre Espírito Santo e Bahia; Autopista Fluminense no Rio de Janeiro; e BR-163 no Mato Grosso do Sul.