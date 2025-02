Parceria busca alertar para a segurança viária

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) recebeu, em sua sede, na semana passada, representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o alinhamento de iniciativas com ênfase na educação e conscientização sobre segurança viária nas estradas, visando à redução de acidentes e à prevenção de incidentes no setor de transporte de carga e logística.

O encontro contou com a presença do presidente do Setcergs, Delmar Albarello, do superintendente Institucional, Eduardo Richter, da superintendente de Relações de Trabalho, Andressa Scapini, e da coordenadora de Gestão, Michele Souza. "A educação no trânsito é uma prioridade para o Setcergs, pois acreditamos que a conscientização das empresas e de seus colaboradores é fundamental para reduzir os índices de acidentes e garantir a segurança de todos os envolvidos no transporte de cargas", afirmou Delmar Albarello. Representando a PRF, participaram o superintendente federal da PRF RS, Fabrício Bianchi, e outros membros da equipe de gestão da corporação.

LEIA MAIS: Falha em notas fiscais é problema estrutural

"Estamos à disposição para trabalharmos em conjunto e focarmos na prevenção. Acreditamos que a educação é o caminho mais eficaz para construir um trânsito mais seguro", declarou Bianchi. Durante a reunião, foram discutidas as primeiras iniciativas do projeto, que inclui palestras e treinamentos voltados para as empresas do setor, com foco na promoção de boas práticas de segurança no trânsito, prevenção de acidentes e ações educativas contínuas. A intenção é aplicar as ações em diversas regiões do Estado.

O projeto, que também conta com a colaboração do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran) da Polícia Rodoviária Federal, pretende alcançar motoristas, gestores e demais profissionais do setor de transportes de carga, a fim de criar uma cultura mais sólida e eficaz de segurança no trânsito.

Outra iniciativa do sindicato diz respeito à Rota Segura. O objetivo é que a entidade se torne um canal direto entre os transportadores e motoristas, permitindo que eles reportem problemas específicos nas estradas e rodovias do Rio Grande do Sul. Esses relatos, que podem ser enviados por e-mail ou WhatsApp, devem incluir uma descrição detalhada da situação, a localização aproximada e, se possível, imagens ou vídeos da condição da via. Com base nessas informações, a entidade criará um dossiê com as principais demandas e encaminhará essas reivindicações aos órgãos responsáveis pela manutenção e conservação das rodovias.

LEIA MAIS: Imposto sobre herança bate recorde em 2024 com receio de novas regras

"O Rota Segura é um passo importante para fortalecer a representação dos transportadores gaúchos. Estamos trabalhando para garantir que a infraestrutura viária do Estado seja mais segura, permitindo que as empresas operem com mais segurança e menores custos com a manutenção de suas frotas", afirma o presidente do Setcergs, Delmar Albarello.

Rota Segura podem enviar suas notificações para os seguintes canais de contato pelo e-mail Os transportadores interessados em participar dopodem enviar suas notificações para os seguintes canais de contato pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (51) 98440-2929.