Empresários do setor de transporte conhecem detalhes do programa focado em práticas ESG no setor

A Jornada ESG Setcergs é uma iniciativa inovadora que visa proporcionar às empresas do setor de transporte de cargas e logística um caminho para adotar práticas responsáveis, alinhadas com as exigências do mercado atual.

Durante o workshop, os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a importância do ESG para o setor, conhecer a equipe técnica responsável pelo programa e entender as etapas e metodologias que guiarão as ações a serem adotadas. O encontro foi realizado na sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) na manhã desta terça-feira (18).



A coordenadora de Gestão do Setcergs, Michele Souza, saudou os presentes e fez um breve relato de como foi o processo de criação da Certificação ESG do Setcergs.



“O ESG não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. Empresas que adotam essas práticas estão se destacando no mercado, conquistando credibilidade e gerando valor real para seus negócios e para a sociedade. A Jornada ESG Setcergs foi idealizada para apoiar os transportadores nessa transformação, oferecendo conhecimento, networking e, claro, a certificação que atesta esse compromisso. O sindicato assume um papel fundamental em criar oportunidades, como a Jornada ESG, para que as transportadoras possam estar preparadas e adaptadas paras as mudanças de mercado”, afirmou.



Cleverson Forato, coordenador técnico da Jornada ESG Setcergs, salientou o desafio de trabalhar os conceitos em empresas que prestam um serviço como o transporte de mercadorias.



“O objetivo é criar uma abordagem que apoie as transportadoras participantes, sem focar exclusivamente em dados de qualificação. Haverá critérios definidos, além de mentorias para acompanhar o progresso das empresas. Quando a empresa alcançar a certificação, isso não significa que ela esteja completamente pronta a partir daquele momento, mas sim que ela já possui um plano sólido e fundamentado conforme a sua realidade. A ideia é que, a cada ciclo, a empresa evolua, avançando nas suas ações e prioridades de forma contínua”, detalhou.



A diretora da empresa Cooperlíquidos e diretora do Setcergs na ocasião do lançamento do programa Jornada ESG Setcergs, Etiane Clavijo, ressaltou ganhos importantes com o trabalho nessa área. Ela foi uma das participantes do Congresso Brasileiro de ESG, no ano passado, evento que trouxe inspirações para aplicação do programa no Rio Grande do Sul.



“A certificação ESG representa um avanço para as empresas, pois não se limita a uma única área, mas abrange diversos aspectos. Como transportadora, senti a necessidade de me aprofundar nesse assunto. A conscientização sobre nossa pegada ecológica é fundamental, especialmente em um momento em que as questões climáticas estão se intensificando. Muitas vezes pensamos que esses problemas estão distantes, mas a verdade é que eles estão cada vez mais próximos e já impactam diretamente o nosso dia a dia”, afirmou.



O objetivo da Jornada ESG Setcergs é proporcionar uma série de vantagens para as empresas, como a redução de custos operacionais e aumento da eficiência logística, além da diminuição de acidentes e maior segurança viária. As empresas também podem melhorar seu desempenho ambiental, o que contribui para a valorização da marca e a atração de investimentos e parcerias estratégicas.