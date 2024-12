Via Marte se transforma com padronização

A Via Marte, tradicional indústria brasileira de calçados femininos, bolsas e acessórios, eleva a automação de seus processos a um novo patamar ao substituir os tradicionais códigos de barras pelo QR Code Padrão GS1. A solução, detalhada pelo gestor de TI da Via Marte, Ivair Kautzmann, foi iniciada pelo projeto Digital Link, sugerido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

"Com o QR Code Padrão GS1, conseguimos mapear toda a vida do produto. Ele permite identificar desde a ativação do serial, quem aprovou o item no controle de qualidade, onde foi embalado, até a nota fiscal à qual foi atrelado e o destino do despacho", explica Kautzmann. Os resultados incluem um controle de produção em tempo real, informações precisas que chegam tanto aos lojistas quanto aos consumidores finais e uma gestão integrada mais ágil e eficiente.

Kautzmann destaca o impacto positivo na relação com os lojistas e o consumidor final. "Hoje, o lojista pode saber com precisão quando o produto estará disponível, e o consumidor tem acesso imediato a informações sobre qualidade e procedência. Os ganhos são enormes para todas as partes envolvidas", reforça.

Entre os resultados positivos descritos pelo executivo estão a redução de falhas e erros, além da rastreabilidade total de cada etapa do ciclo de vida do produto, o que facilita o monitoramento e a gestão da produção. A integração digital dos processos logísticos faz com que as informações relevantes cheguem aos lojistas e consumidores via smartphone ao promover uma experiência de compra mais interativa e transparente.

Com o investimento nessa transformação digital, a Via Marte ganha o controle em tempo real do status de produção e estoque com redução de perdas e otimização de recursos. Como benefício final, o QR Code Padrão GS1 promove a sustentabilidade ao concentrar todas as informações geradas em cada etapa dos processos em um único espaço. Como resultado, elimina-se o desperdício na produção da grande quantidade de etiquetas adesivas de identificação de cada produto.

O presidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, destacou a importância do projeto para a indústria calçadista e para o mercado em geral. "Os padrões GS1 são ferramentas que modernizam as operações e promovem a conectividade da cadeia de suprimentos. O exemplo da Via Marte mostra como essas soluções podem impulsionar não apenas a eficiência, mas também a confiança do consumidor", afirmou.

A inovação do projeto da Via Marte foi reconhecido com o Prêmio Automação 2024 e consolida a posição da indústria como referência em inovação e transformação digital.