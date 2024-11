Black Friday: 4 dicas para superar os desafios logísticos no atacado distribuidor

Fabrício Santos

Diretor da onBlox

A Black Friday é um dos momentos mais intensos do calendário comercial do varejo e, em 2024, as vendas neste período devem alcançar faturamento de cerca de R$ 7,6 bilhões, o que configura aumento de 10% em relação ao ano passado, segundo pesquisa realizada pela Haus.

Esse crescimento nas compras afeta tanto o varejo quanto o atacado, que precisa estar preparado, com uma logística eficiente e bem-orquestrada, para abastecer o varejo antes da data oficial. O período também eleva a demanda por veículos de transporte e mão de obra, o que pode resultar em desafios operacionais, como aumento de frete, demoras nas entregas e falta de produtos.

Para lidar com todas essas exigências, é preciso realizar uma preparação antecipada, fazendo com que o atacado inicie sua Black Friday cerca de uma semana antes do varejo para garantir que todos os produtos estejam na prateleira a tempo. Mas como fazer a preparação correta do atacado? A seguir listamos quatro práticas para atender à alta demanda.

1 - Alinhamento entre o time comercial e a logística: o setor comercial deve comunicar com antecedência quais produtos serão promovidos, permitindo que a logística prepare para a data, gerenciando o estoque e reorganizando o depósito de forma estratégica.

2 - Preparação do time: é preciso organizar a equipe para que se tenha o número de colaboradores necessários nos horários de pico para suprir a demanda de entrega. Pode ser interessante aumentar o time nessa data ou mesmo estender um pouco o horário de trabalho no estoque para que as entregas sejam feitas no prazo.

3 - Investimento em tecnologia: a adoção de tecnologias para logística, como sistemas de gerenciamento de armazéns (WMS) e coletores de dados, contribui para a aumentar a agilidade na separação e na expedição de pedidos, eliminando a necessidade de processos manuais, como o uso de papel. Em datas comemorativas, a automatização de processos é indispensável na conferência de mercadorias e pode reduzir o tempo gasto nessa etapa, aumentando ainda mais a eficiência operacional.

4 - Organização do estoque: a disposição correta de itens com mais saída pode poupar tempo e erros em momentos em que a agilidade é necessária. Por isso, para melhorar o processo de entrega, é preciso posicionar as mercadorias com maior demandas à frente do estoque para que fique acessível aos colaboradores que estão encarregados de pegar os produtos, embalar e colocar no caminhão para entrega, fazendo com que eles gastem o menor tempo possível e evitem falhas.

Com o aumento exponencial de pedidos e das limitações de recursos, como veículos e mão de obra, os atacados que investirem em tecnologia, organização do estoque e alinhamento entre setores terão vantagem competitiva e conseguirão suprir as demandas da Black Friday. Uma logística eficiente não só garante que os produtos cheguem ao destino no prazo, como também assegura que o atacado e o varejo possam aproveitar ao máximo o potencial de vendas na data.