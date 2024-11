Voa Brasil transporta em três meses o equivalente a 100 aeronaves lotadas de aposentados

Primeiro programa de inserção social da aviação brasileira, o Voa Brasil colocou no ar o equivalente a mais de 100 aeronaves lotadas de aposentados em seus primeiros três meses de funcionamento. Foram quase 16 mil reservas efetuadas por aposentados do INSS que não viajavam há pelo menos um ano.



Os números são do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), que lançou a primeira etapa do programa no dia 24 de julho em parceria com as companhias aéreas, para destinar aos beneficiados passagem de até R$ 200 o trecho, aproveitando períodos de baixa temporada e assentos ociosos.



"São pessoas que estão conseguindo reencontrar familiares ou conhecer um neto que mora distante, ou simplesmente viajando para aproveitar a vida. O programa traz dignidade e autoestima a pessoas que não costumam viajar ou mesmo que nunca viajaram de avião", comentou o ministro Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

As passagens podem ser adquiridas exclusivamente no site e, por motivo de segurança, o aposentado deve ter cadastro ouro ou prata para comprar sua passagem. Nestes primeiros três meses, o programa foi acessado por mais de 100 mil CPFs diferentes. O percentual de compra (cerca de 15%) é superior ao verificado nos sites das companhias aéreas, que não chega a 3%.



Os aposentados viajaram para todos os estados brasileiros, envolvendo 74 cidades diferentes entre origem e destino. Isto representa metade dos aeroportos com voos regulares no país. Mas os principais destinos ficaram concentrados nas regiões Sudeste e Nordeste, que tiveram respectivamente 44% e 40% das passagens adquiridas.



Entre os 10 destinos mais procurados, seis ficam no Nordeste, três no Sudeste e um no Centro-Oeste. Pela ordem de vendas estão as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Belo horizonte e Maceió, que receberam mais de 12 mil aposentados (77% do total).



O Nordeste também foi a região com mais cidades entre os 70 destinos procurados neste período. Foram 19 municípios: Fortaleza, Recife, Salvador, João Pessoa/Bayeux, Natal, Maceió/Rio Largo, São Luís, Aracaju, Porto Seguro, Juazeiro do Norte, Teresina, Petrolina, Ilhéus, Vitória da Conquista, Imperatriz, Cruz, Barreiras, Mossoró e Campina Grande.



O Sudeste teve 17 destinos: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Campinas, Vitória, Uberlândia, Montes Claros, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Goianá, São José dos Campos, Uberaba, Araçatuba, Bauru, Governador Valadares, Presidente Prudente e Santana do Paraíso/Ipatinga.

Os aposentados procuraram 15 cidades da região Sul (Curitiba, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Navegantes, Caxias do Sul, Londrina, Cascavel, Maringá, Passo Fundo, Chapecó, Pelotas, Joinville, Pato Branco e Ponta Grossa); 13 na região Norte (Belém, Manaus, Santarém, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Marabá, Macapá, Boa Vista, Tabatinga, Parauapebas, Altamira e São Gabriel da Cachoeira) e seis destinos no Centro-Oeste (Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá / Várzea Grande, Bonito e Sinop).

O MPor planeja ampliar o programa no primeiro semestre de 2025, para beneficiar estudantes universitários de baixa renda. O programa não utiliza recursos públicos e baseia exclusivamente nos assentos ociosos oferecidos pelas companhias aéreas.