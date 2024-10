Vitória judicial do setor atacadista do RS permite recuperação de valores

O Sindicato do Comércio Atacadista de Porto Alegre e do Estado (Sindiatacadistas-RS) celebrou uma importante decisão judicial que permitirá às empresas associadas recuperar valores significativos pagos a mais nos últimos sete anos.

Com o encerramento da ação judicial, as empresas agora têm o direito de excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa decisão representa um impacto financeiro relevante, oferecendo um alívio econômico crucial em um momento difícil, especialmente após as enchentes que afetaram o Estado.

Zildo De Marchi, presidente do Sindiatacadistas, afirmou que “a devolução dos tributos pode contribuir significativamente para a recuperação e crescimento dos negócios”. A medida beneficiará principalmente empresas de medicamentos, cosméticos, lâminas de barbear, produtos veterinários, cigarros, bebidas, alimentos, eletrônicos, autopeças, materiais de construção, tintas e vernizes.