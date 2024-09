Pesquisa aponta tendência de Operadores Logísticos investirem cada vez mais em tecnologia

Pela primeira vez, pesquisa da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) aponta uma tendência maior do segmento em colocar a tecnologia como um de seus principais investimentos. Na edição 2023 do levantamento realizado desde 2014 que traça um perfil do setor, a prioridade da maioria das empresas entrevistadas foi na aquisição de softwares e inovações digitais do que na modernização de suas instalações.

Na avaliação da diretora executiva da ABOL, Marcella Cunha, "isso dá a dimensão do quanto essa mudança tecnológica que está acontecendo se reflete na nossa área". Segundo a dirigente, isso fica mais evidente ao se observar que, na segunda colocação, está o emprego de capital em compra de maquinário, algo que, na sua avaliação, seria uma questão compulsória devido ao desgaste natural dos equipamentos, enquanto o gasto em ferramentas digitais tem uma condição mais eletiva.

De acordo com o CTO da SOU.cloud, Rodrigo Castro, há quatro grandes ondas tecnológicas que neste momento estão impactando bastante o setor logístico. São elas: a IOT (a chamada Internet das Coisas), a Inteligência Artificial (IA), a robotização e as soluções em nuvem. Aplicada em toda essa esteira, explica o executivo, soma-se a questão da segurança da informação "para que os dados não vazem e se garanta a confidencialidade e tenham acesso às informações apenas as pessoas certas".

"Sobre a IA, por exemplo, ela atua na otimização de ciclos e fluxos, fazendo com que não dependam mais do ser humano. A logística gera uma quantidade de dados tão grande que as pessoas não conseguem, sozinhas, dar conta disso. Também produz uma maior eficiência logística, pois depois que o caminhão está carregado e sai do armazém, ela ajuda a traçar o melhor roteiro, a ordem das entregas de acordo com o produto, quantidade, valores, já cruzando com o clima, o tráfego, o horário...", detalha.

A visibilidade dos dados operacionais de transportes por toda cadeia de logística - que inclui fornecedor, indústria, distribuidor varejo - foi outro dos pontos sensíveis do segmento corrigidos por meio da digitalização.

Nesse sentido, a GIC Brasil lançou uma solução que ajuda a melhorar a experiência de compra do consumidor a partir da simplificação de processos. A tecnologia chamada RUB, oferece total visibilidade das operações do negócio como, rupturas, abastecimento, aumento das vendas, melhoria na exposição dos produtos e, principalmente, indicadores da operação mais precisos. Segundo dados da companhia, a ferramenta permite uma redução da ruptura de produtos na gôndola em até 90% e as divergências de etiquetas em até 85%, garantindo um aumento na produtividade de até 87%. Já na margem de vendas do negócio é possível obter um incremento de até 2%.

O analista de Sucesso do Cliente da eSales, Filipe Santos, acrescenta outro importante efeito da inclusão tecnológica no setor é permitir um melhor planejamento do posicionamento das cargas dentro do veículo, evitando demora no momento da entrega e fidelizando o cliente. "Recentemente, o Mercado Livre divulgou um índice que aponta para a importância do timing de entrega. A cada dia reduzido na data prevista, há um aumento de 20% de crescimento na venda de determinado produto da empresa. Isso mostra como o fator tempo está influenciando na decisão de compra do consumidor final", aponta Santos.

Além disso, há uma considerável redução dos custos. "A partir do momento em que se pode cruzar um maior número de variáveis, consegue-se uma redução dos valores de fretes por meio do histórico de fretes. Assim, conseguimos simular os melhores parceiros para a execução dos destinos e usar menos caminhões ao diminuir os embarques", completa o especialista.

