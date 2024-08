Frete.com conta a história do frete brasileiro em podcast inédito

O Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) é um dos setores que mais movem a economia do Brasil, já que dados do mercado mostram que mais de 60% das cargas do País são transportadas pelas rodovias. Para levar ao público as histórias e a enorme relevância que o TRC representa, a Frete.com, maior plataforma online de transporte de cargas da América do Latina, lança o podcast "Rota do Sucesso", que conta com entrevistas dos maiores fundadores de empresas do segmento.

A primeira temporada, que tem dez episódios, já está no ar com a participação de empresários renomados como: Roberto Mira, fundador do MIRA Transportes, Gilberto Smozinski, fundador da Rodomaior, Glomir e Vilymar Bissoni, do grupo Botuverá, entre outros. Os episódios estão nas plataformas de áudio e vídeo do Spotify e YouTube.

"O setor de Transporte Rodoviário de Cargas carrega consigo grandes histórias de superação, empreendedorismo e muita luta. Por isso, por meio dos relatos dos maiores empresários do país no segmento, queremos motivar mais pessoas a empreenderem neste setor, que movimenta grande parte da economia do Brasil", destaca Federico Vega, CEO da Frete.com.

O programa tem condução da jornalista especializada em Negócios, Letícia Toledo, que passou os últimos 10 anos cobrindo as maiores empresas do país. É formada pela Universidade Federal do Paraná com MBA em Finanças pelo Ibmec e criou o podcast Do Zero ao Topo, um dos maiores podcasts de empreendedorismo do País, do qual foi apresentadora por três anos. Letícia atuou também como editora de negócios no LinkedIn, editora de grandes empresas no InfoMoney e foi repórter da Revista Exame, onde cobriu grandes empresas, startups, finanças e macroeconomia.