Reconstrução do Rio Grande do Sul mobiliza setor da indústria do concreto

Desde o início das intensas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, causando grandes estragos em infraestrutura, com danos a estradas e pontes, o segmento da indústria de concreto se mobilizou para auxiliar o Estado e evitar que problemas como falta de insumos na área agravassem ainda mais a situação. Reforço nas equipes, direcionamento de produtos e envio de equipes para ajudar na reconstrução do Estado foram algumas das iniciativas adotadas.

"Temos observado que muitas indústrias estão ampliando os turnos ou abrindo novos para aumentar a produção. Isso ocorre com as empresas gaúchas e também dos demais estados que estão atuando para poder suprir as necessidades", explica Fernando D'Ascola, gerente de Produto do Concrete Show, evento de negócios da cadeia produtiva da construção civil da América Latina.

Outra alternativa adotada foi o remanejamento da produção e de insumos de regiões onde o consumo estava menor para atender a demanda do Rio Grande do Sul. Empresas fornecedoras de mão de obra para canteiros de obras deslocaram equipes para o Estado, e uma ONG disponibilizou voluntários para os trabalhos de limpeza e reconstrução. "Quando você olha a cadeia como um todo, é uma mobilização gigante", salienta D'Ascola.

A tragédia climática vivida pelos gaúchos trouxe a necessidade de respostas rápidas para os problemas de infraestrutura e habitacionais. Nesse sentido, o executivo diz que uma solução é optar pelo modelo de pré-fabricados, que possibilita reconstruir com mais rapidez as moradias atingidas pela enchente. "Não tem mais como usar aquela metodologia antiga, você tem que ir para o pré-fabricado, você tem que ir para a industrialização porque não há tempo", afirma. Ainda em relação às questões climáticas, ele lembra que as empresas do segmento estão cada vez mais empenhadas em realizar um trabalho junto ao governo federal para melhorar os índices de emissão de carbono e também o aproveitamento de reciclados.

A 15ª edição do Concrete Show será de 6 a 8 de agosto em São Paulo com a participação de empresas nacionais e internacionais, reunindo mais de 380 expositores. O evento terá uma programação com diversas atividades, na qual serão abordados temas como sustentabilidade, tendências, desafios para alcançar a neutralidade de carbono, crescimento das construções verdes e Inteligência Artificial.

Na Arena 120 Ideias ocorrerão apresentações gratuitas para os profissionais dos diversos segmentos do setor construtivo com os temas atuais e relevantes do setor, palestras e apresentações. O Congresso do Concrete Show, voltado 100% para profissionais da cadeia construtiva, terá conteúdos de qualidade, palestras exclusivas, networking com convidados nacionais e internacionais e troca de experiências. O Mega Demo Paredes de Concreto apresentará a demonstração de como funciona o sistema de paredes de concreto in loco. Além disso, durante os três dias do evento serão realizados cursos de extensão no modo presencial, uma iniciativa do Instituto IDD Educação Avançada.

"O Concrete Show é palco de tendências e novidades. O evento vem numa forte retomada", afirma D'Ascola. A expectativa é que a edição deste ano tenha um crescimento de 40% em relação a 2023 no número de empresas nacionais e internacionais e de visitantes. O evento é voltado para profissionais como arquitetos, engenheiros e projetistas, mas também atrai a atenção de representantes do poder público, como integrantes de secretarias, em busca das novidades do setor. A programação completa pode ser conferida no site www.concreteshow.com.br.