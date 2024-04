Bogotá investe primeiro em infraestutura para ter ônibus elétrico

Com tais soluções e resultados, a Colômbia tem atraído as principais montadoras do setor . A chinesa BYD, por exemplo, fabricou 1.473 dos 1.486 ônibus de Bogotá --os outros 13 foram produzidos pela também chinesa Yutong.

Operadores dos ônibus elétricos apontam como outro atrativo o baixo ruído . "Há muitos motoristas que preferem o elétrico porque se tornam mais tranquilo, pelo nível de ruído do motor em comparação com os modelos tradicionais e o câmbio e a embreagem são mais confortáveis", diz Jimmy Daraz, gerente de operação da Green Móvil, que emprega mil motoristas.

O local, que tem como dono a empresa La Rolita, é rodeado por um morro na divisa de Bogotá com a cidade de Soacha. O pátio tem uma ilha no qual 21 supercarregadores ficam em um mezanino de ferro. Eles são usados para alimentar 183 mangueiras de abastecimento.

Para dar conta do recado, a garagem conta com duas subestações com capacidade para abastecer uma cidade com 200 mil moradores e um sistema de combate a incêndio com duas caixas d'água.

Bogotá tem, hoje, nove garagens com a frota 100% elétrica, além de uma mista, com espaço para abrigar também ônibus movidos a diesel ou GNV (gás natural).

A TransMilenio oferece dois modelos de concessão para o transporte público. No primeiro, a Enel é a responsável pelo pátio elétrico e poderá arrendá-lo às empresas de ônibus. No segundo, as próprias companhias assumem a construção da garagem.

" Santiago e Bogotá estão mais avançados porque assumiram a responsabilidade da eletrificação e separaram todas as etapas dos contratos . Em São Paulo, a prefeitura espera que setor privado resolva o carregamento ao invés de ter um projeto próprio", diz Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor).

BNDES recebe projetos de descarbonização do setor automotivo com R$ 40 mi para financiamentos

Segundo especialistas no setor, o poder público brasileiro falhou ao ignorar o processo de implementação da infraestrutura nos contratos com as concessionárias firmados em 2019, e somente em setembro de 2023 houve um aditivo para a subvenção da compra de ônibus em São Paulo.

Como a Agência Folha Press mostrou, em março, a gestão Nunes tem encontrado dificuldades para viabilizar sua promessa de encerrar o ano com 2.600 modelos movidos a bateria, o equivalente a 20% da frota. A falta de garagens com infraestrutura para carregar os veículos é o maior entrave para a expansão .

A responsável por esse processo de eletrificação do sistema público de Bogotá é a TransMilenio , uma empresa pública que faz a gestão do transporte coletivo da cidade, semelhante ao papel desempenhado pela SPTrans em São Paulo. Diretora de planejamento da entidade, Deysi Rodríguez estima que o uso dos 1.486 coletivos elétricos geram uma redução anual de 94 mil toneladas de gás carbônico .

Já em São Paulo, atualmente apenas 0,9% da frota é elétrica . Dados da gestão Ricardo Nunes (MDB) apontam que são 118 veículos desse tipo no sistema público de transporte, que ao todo conta com 13.289 coletivos.

Folhapress

Volkswagen dará início à produção de ônibus elétrico no segundo semestre de 2024

A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de confirmar que dará início à produção de seu ônibus elétrico ainda em 2024. O modelo chamado e-Volksbus está em desenvolvimento no centro mundial de engenharia da VWCO, em Resende (RJ), e se vale de todo conhecimento acumulado pela empresa nos cinco anos de experiência com o primeiro caminhão elétrico feito 100% no Brasil, o e-Delivery. Os dois veículos, inclusive, têm tecnologias e componentes compartilhados para fazer frente às condições severas de operação no país.

Essa confirmação ocorre no fórum "RJ Eletromobilidade - Nova Matriz Energética e o Futuro do Transportes Rodoviário por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro", organizado pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). O encontro ocorre nos dias 12 e 13 de março, das 9h às 17h, no Estádio de Remo da Lagoa, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro.

"Estamos dando mais um passo para a eletromobilidade no transporte urbano. Depois de acumularmos quilometragens suficientes em testes com o chassi elétrico da VWCO e também com o primeiro caminhão elétrico desenvolvido no país, daremos início à produção no segundo semestre de 2024. Esta será uma etapa importante para a adaptação do produto na linha de produção", afirma Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O e-Volksbus iniciou seus primeiros testes em maio do ano passado em linha com as tendências que despontam no cenário automotivo para o transporte de passageiros. O modelo apresentado no evento tem capacidade de 22 toneladas e uma autonomia de até 250 km, com sistema de carregamento voltado ao período noturno para maximizar a produtividade.

Além disso, vem com sistema de frenagem regenerativa, que maximiza a autonomia da bateria e reduz o desgaste dos freios do veículo, e o sistema Eco-Drive Mode, que ajusta o consumo de energia do veículo. Outro diferencial é que tem proteção contra inundação, adequando o produto às realidades de operação Brasil. Também estará equipado com sistema de ajoelhamento para maior acessibilidade dos passageiros e a suspensão pneumática integral.

Ainda na fase protótipo, o modelo utiliza a solução exclusiva de arquitetura modular para construção de veículos elétricos, podendo produzir desde um micro-ônibus de nove metros até um superarticulado de 23 metros. A configuração foi concebida pela Engenharia Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil, que agiliza a adaptação para as diferentes plataformas de caminhões e ônibus Volkswagen. A configuração permite dividir o veículo em três módulos principais: módulo frontal, módulo central e módulo traseiro.