Entre as sete tendências para a logística, conectividade é a base

Flexibilidade e resiliência logística O ambiente de negócios em constante mudança exige que as frotas de caminhões sejam mais flexíveis e resilientes. A gestão de frotas está se adaptando com soluções que permitem uma rápida reconfiguração das operações de transporte em resposta a interrupções na cadeia de suprimentos, demanda flutuante e mudanças nas regulamentações. Isso inclui a diversificação de rotas, a adoção de tecnologias.

Segurança e bem-estar do motorista A segurança continua sendo uma prioridade máxima, com empresas investindo em tecnologias avançadas de assistência ao motorista, sistemas de monitoramento por vídeo e programas de treinamento focados na saúde e bem-estar dos motoristas. Essas medidas não apenas ajudam a reduzir a taxa de acidentes, mas também abordam questões importantes de saúde mental e física dos motoristas, essenciais para a retenção de talentos.

Gestão avançada de dados e análise preditiva A capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real está permitindo uma gestão mais inteligente de frotas de caminhões. Utilizando algoritmos de análise preditiva, as empresas podem prever problemas de manutenção antes que ocorram, otimizar rotas de entrega e melhorar a eficiência do combustível, resultando em economias significativas e redução do impacto ambiental.

Automação e veículos autônomos A automação na gestão de frotas de caminhões está ganhando terreno, com o desenvolvimento e teste de veículos autônomos. Embora a adoção em larga escala ainda esteja no horizonte, o uso de tecnologias de assistência à condução já está melhorando a segurança e eficiência. A expectativa é que, à medida que essas tecnologias amadureçam, elas transformarão significativamente as operações de transporte de cargas.

Tecnologia de conectividade e IoT A adoção de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) está transformando a gestão de frotas de caminhões, permitindo a coleta e análise de dados em tempo real sobre a condição do veículo, localização e comportamento do motorista. Essas informações possibilitam a otimização de rotas, manutenção preditiva e melhor gestão de recursos, elevando a eficiência operacional a novos patamares.

Emerge como elemento crucial a gestão eficiente de nossa frota de caminhões. O modal rodoviário responde por 75% do transporte de cargas no país. Uma gestão eficiente, que inclua automação, conectividade e outras inovações é fundamental para garantir a eficácia, a sustentabilidade e a competitividade das operações logísticas.

A Importância do Despachante Aduaneiro para o Comércio Exterior

Augusto Fernandes

CEO da JM Negócios Internacionais

Neste Dia do Despachante Aduaneiro, comemorado em 25 de abril, celebramos uma profissão vital para a fluidez e o sucesso do comércio exterior brasileiro. Como CEO da JM Negócios Internacionais, uma empresa que completa 20 anos de atuação como Despachante Aduaneiro em 2024, reafirmo a importância desses profissionais na dinâmica econômica do país.

Desde 1850, quando o Imperador D. Pedro II promulgou o Primeiro Código Comercial, os despachantes aduaneiros têm desempenhado um papel fundamental para o desenvolvimento e crescimento da economia. Inicialmente conhecidos como caixeiros, esses profissionais eram responsáveis pelo despacho das mercadorias. Ao longo dos anos, a profissão evoluiu e se adaptou às mudanças nas leis e regulamentações do comércio internacional.

Hoje, os despachantes aduaneiros são essenciais para as operações de desembaraço alfandegário do comércio internacional. Eles atuam como intermediários entre empresas importadoras e exportadoras, garantindo que as mercadorias cruzem as fronteiras de forma eficiente e em conformidade com as regulamentações aduaneiras e fiscais.

No Regulamento Aduaneiro, os despachantes aduaneiros têm uma subseção dedicada a eles, o que ressalta sua relevância e legitimidade. Eles são mencionados como parte integrante do processo de comércio exterior, reforçando sua posição como pilares do sistema de importação e exportação do país.

Na JM Negócios Internacionais, estamos orgulhosos de fazer parte dessa comunidade de profissionais dedicados. Ao longo de duas décadas, temos ajudado nossos clientes a navegar pelas complexidades do comércio internacional, oferecendo serviços de despacho aduaneiro, importação, exportação, fretes internacionais e agenciamento de cargas.

À medida que olhamos para o futuro, é essencial reconhecer e valorizar o papel dos despachantes aduaneiros. Eles são os protetores da integridade e eficiência do comércio exterior brasileiro, e seu trabalho incansável é fundamental para impulsionar nossa economia e promover o crescimento sustentável.

Portanto, neste Dia do Despachante Aduaneiro, expressamos nossa gratidão e reconhecimento a todos os profissionais que desempenham esse papel primordial. Que continuemos a trabalhar juntos para alcançar novos patamares de sucesso e prosperidade no comércio internacional brasileiro.

