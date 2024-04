Congonhas ampliará capacidade operacional

Localizado no coração da capital paulista, o aeroporto de Congonhas, principal porta de entrada e saída para as demais cidades brasileiras, será totalmente ampliado e modernizado para proporcionar maior comodidade e conforto aos milhões de passageiros que embarcam e desembarcam anualmente no segundo terminal mais movimentado do País.

Na semana passada, ao lado dos representantes da Aena Brasil, nova gestora do terminal, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou os R$ 2 bilhões de investimentos que serão aplicados em todo sítio aeroportuário. "As obras que serão realizadas aqui vão trazer planejamento e desenvolvimento para o estado de São Paulo, mas, sobretudo, melhoria aos passageiros que vêm visitar o estado, que hoje é referência não só no Brasil, mas no mundo", disse Costa Filho.

Nos próximos anos, o aeroporto receberá um aporte bilionário para ampliar sua infraestrutura e o volume de passageiros. O plano de investimentos conta com obras complexas e necessárias para comportar o aumento de turistas projetado pela concessionária. A expectativa é que o terminal receba um terço a mais de viajantes, passando de 22 milhões, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no ano passado, para 29,5 milhões.

Previstas para serem concluídas até 2028, Costa Filho pediu prioridade para que metade das obras possam ser realizadas até 2026, para levar maior conforto dos passageiros. "Espero que a gente possa acelerar o quanto antes essas obras, para que a gente já tenha praticamente metade dessas entregas prontas. Nosso objetivo é poder ofertar mais qualidade de serviço à população. Quanto mais a gente pode pensar nas próximas gerações, a gente está pensando no futuro de São Paulo e no futuro do Brasil", enfatizou o ministrou.

"O Aeroporto de Congonhas é um patrimônio da cidade de São Paulo e do Brasil, com um papel importante para a conexão de toda a malha aérea nacional. Agora, vai passar por grandes alterações, tornando-se mais eficiente e oferecendo muito mais espaço e conforto aos passageiros. Essa tarefa de enormes proporções será realizada a várias mãos, com o apoio e o trabalho também do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Secretaria de Aviação Civil, da prefeitura de São Paulo e do governo estadual", afirmou Santiago Yus, diretor-presidente da Aena Brasil, durante o evento.

Com investimento de mais de R$ 2 bilhões, o aeroporto terá sua área de embarque e desembarque ampliada, chegando a 105 mil m². O local também terá um novo salão de check-in com 72 posições amplas e acessíveis, podendo chegar a 108, e novo píer com 36 metros de largura e 330 metros de comprimento. As pontes de embarques também serão ampliadas, passando de 12 para 19, garantido que, ao menos, 70% das operações de embarque sejam realizadas diretamente até a aeronave. Além disso, haverá 10 portões de embarque remoto e 13 leitores automáticos de cartão de embarque.

O sítio aeroportuário também terá ganho de capacidade operacional. Com um novo pátio de 215 mil m² para a aviação comercial, que comportará aumento de 30 para 37 posições de parada de aeronaves, sendo 19 nas pontes e 18 remotas. Após as intervenções, todas as posições de parada estarão prontas para receber aeronaves comerciais maiores e modernas.