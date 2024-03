Programa de incentivo à descarbonização transforma o papel do setor automotivo

O novo programa aumenta os requisitos obrigatórios de sustentabilidade, com a meta de reduzir em 50% as emissões de carbono até 2030, estabelecendo requisitos mínimos para que os veículos saiam das fábricas mais econômicos, mais seguros e menos poluentes.

O Mover, que é um programa de Mobilidade e Logística Sustentável de Baixo Carbono, inclui a medição das emissões de carbono "do poço à roda", ou seja, considera todo o ciclo da fonte de energia utilizada. No caso do etanol, por exemplo, as emissões serão medidas desde a plantação da cana até a queima do combustível, passando pela colheita, pelo processamento e pelo transporte, entre outas etapas. O cálculo também vale para as demais fontes propulsoras, como bateria elétrica, gasolina e biocombustível.