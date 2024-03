Governo lança edital para construção de nova ponte entre Jaguarão e Rio Branco

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (20) a reabertura do prazo de licitação para a contratação de empresa para a elaboração dos projetos básico e executivo e execução das obras da nova ponte internacional entre as cidades de Jaguarão, no Brasil, e Rio Branco, no Uruguai. A abertura das propostas está prevista para o próximo dia 3 de maio. As informações são do gabinete do deputado federal Alexandre Lindenmeyer (PT-RS).

A nova ponte sob o Rio Jaguarão, na BR-116, terá extensão de 419 metros, sendo que, somada aos novos trechos de acesso, totalizará 19,5 km de rodovia a serem construídos. A expectativa é que em torno de 400 empregos diretos serão gerados na região.



“Quem trafega pela região contará com mais segurança e fluidez viária. Além de melhorar o tráfego de pessoas e cargas entre os países, vai fortalecer o turismo e as relações bilaterais. Uma demanda histórica atendida pelo presidente Lula, que incluiu a obra no Novo PAC”, afirmou Lindenmeyer.