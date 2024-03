Programa incentiva mulheres a serem caminhoneiras

Além da definição das rotas mais eficientes, a área de Transportes da PepsiCo também desenvolve diversos projetos de inovação e as mulheres são parte destes resultados . "Temos mulheres em diferentes cargos aqui no nosso time e estamos de portas abertas para atrair outras. Percebemos que a diversidade nos ajuda a alcançar melhores resultados e a PepsiCo cultiva esse espaço, com benefícios que são desenvolvidos pensando nas necessidades das mulheres que estão no mercado de trabalho e uma cultura interna que fomenta a equidade e a inclusão", descreveu Anderson Pinheiro.

Rosangela de Fátima Alves , de 53 anos, é outro exemplo de que caminhão também é para as mulheres. Há 5 anos na PepsiCo, ela é carreteira há 29 anos. Desde menina tinha o sonho de dirigir caminhão, mas ouvia de sua mãe que a profissão 'era coisa de homem'. Rosangela demorou para realizar seu sonho e começou aos poucos: aprendendo a manobrar caminhões. Quando começou efetivamente a dirigir ao comprar o primeiro caminhão com o ex-marido, teve a certeza de que era isso que queria: "Saio de casa para me divertir, é essa a sensação que tenho, não parece trabalho. Percebi que, em qualquer profissão, se você trabalha pensando somente no dia de receber o salário, não será feliz", afirmou Rosangela.

A empresa oferece, por exemplo, um curso de formação para mulheres carreteiras em parceria com a Fabet (Fundação Adolpho Bósio de Educação no Transporte) , com aulas práticas e teóricas e totalmente custeado pela empresa, além de um comitê interno que busca entender sobre as condições dessas mulheres nas estradas e como dar suporte a todas. As vagas abertas da PepsiCo podem ser conhecidas por meio do site PepsiCo Jobs.

Foi pensando em ampliar suas iniciativas pela equidade de gênero entre seus talentos , que a companhia criou, em 2022, a iniciativa Frota para Elas , que impulsiona a presença de mulheres na área de logística, um setor majoritariamente masculino. O projeto busca atrair, capacitar e reter talentos femininos. O time de Transportes da PepsiCo conta hoje com 16 carreteiras e 5 carretas adesivadas orgulhosamente com imagens de algumas das mulheres do time de Transportes . "A ideia não é contratar apenas mulheres que já possuem experiência na área, mas também abrir portas para mulheres que, depois de contratadas, possam se aperfeiçoar com o apoio da PepsiCo", afirmou Anderson Pinheiro, diretor de transportes da PepsiCo Brasil.

A PepsiCo , uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, também está entre as empresas de bens de consumo com as maiores frotas próprias: são mais de 4 mil veículos , entre caminhões pesados, de médio porte e carros executivos. A empresa possui uma operação logística de ampla capilaridade, entregando produtos em todo o Brasil e chegando aos lares de mais de 90% dos brasileiros . Por trás da eficiência de sua cadeia logística está uma equipe de Transportes, que reúne mulheres nas posições de motoristas de caminhão, manobristas, coordenadoras e gerentes - porque na PepsiCo, cada uma pode ocupar o lugar que quiser!

Rede de Farmácias São João tem impulsionado a presença feminina no mercado de trabalho

Inúmeras foram as conquistas das mulheres no mercado de trabalho ao longo dos últimos anos. Contudo, a realidade no País é de desafios com relação a oportunidades de emprego, igualdade salarial e representação feminina em cargos de liderança. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a diferença de remuneração entre homens e mulheres é de 22%. Isso significa que uma brasileira recebe, em média, 78% do que ganha um homem.

Um fator fundamental para diminuir as disparidades salariais de gênero é garantir que as mulheres tenham oportunidades de crescimento profissional na carreira. No Sul do país, a maior rede do varejo farmacêutico se consolida como um contínuo instrumento de geração de emprego e renda nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É na Rede de Farmácias São João que elas são maioria no quadro com mais de 20 mil colaboradores, cerca de 72,8%.

"As mulheres não estão apenas participando da mudança no mercado de trabalho, elas são a mudança. O mundo corporativo como conhecemos, pautado por valores como competição, hierarquia, ego e individualismo, está dando lugar a uma nova era, uma economia com as mulheres também no poder. A São João proporciona crescimento profissional de forma imparcial, independente do gênero. Atualmente temos muitas mulheres que ocupam cargos estratégicos, como gestão, coordenação e diretorias, e exercem com muita competência e profissionalismo", afirma a coordenadora do Departamento Pessoal da Rede de Farmácias São João, Joceli Mombelli.

Se competir com os homens no mercado de trabalho representa um desafio para as mulheres, ocupar funções consideradas masculinas ou liderar equipes formadas por homens são obstáculos a serem vencidos.

Gabriela Wielande começou a trabalhar na Rede de Farmácias São João em 2015, na recepção do Departamento Pessoal. Posteriormente, foi promovida para o setor de Obras e após quatro anos recebeu o primeiro cargo de gestão. "Foi meu maior desafio dentro da empresa, pois iria iniciar algo que eu nunca havia feito, a responsabilidade de ser líder e exemplo de uma equipe".

Atualmente, Gabriela é gestora Sênior de Logística da Rede de Farmácias São João e lidera uma equipe de 90 pessoas, sendo 90% homens. No setor, onde acontece o recebimento de produtos de revenda, ela também trabalha diretamente com os fornecedores e transportadores.

"Aqui eu tive a certeza de que mulher pode ocupar qualquer lugar que ela desejar. Eu continuo com o mesmo brilho nos olhos, da menina quando começou na empresa, com o mesmo sentimento de gratidão para aquele sim da contratação e com as pessoas que estiveram ao meu lado ajudando a trilhar minha história aqui dentro. Como nosso presidente da empresa diz: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos", conclui Gabriela.