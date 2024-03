Mistura de biodiesel no diesel nos postos passa para 14%

A mistura do biodiesel no óleo diesel nos postos passou de 12% para 14% a partir da sexta-feira passada, conforme definiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), em dezembro de 2023. O cronograma do CNPE, que estabelece o mandato de 15% a partir de março do ano que vem, é uma sinalização do compromisso do colegiado com a previsibilidade e a segurança jurídica, dois aspectos fundamentais para garantir a produção do biocombustível, informou em comunicado a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio).

O presidente do Conselho Superior da Ubrabio, Juan Diego Ferrés, disse na nota que “o governo entendeu o potencial do biodiesel e reverteu os retrocessos impostos pelo governo anterior. A ampliação da mistura diminui a emissão de gases estufa, estimula a agricultura familiar, gera investimentos vultosos e fortalece nossa balança comercial a partir do aumento do farelo de soja para o mercado de proteína animal”.



Outra novidade é que a Petrobras vai começar a comercializar diesel renovável (Diesel R5) a partir de sua refinaria em Cubatão, São Paulo, atingindo assim o mercado consumidor paulista, o principal do País.



O combustível, que reduz a emissão de gases efeito estufa (GEE) e era comercializado apenas no Paraná, por meio da Repar, será agora também produzido Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), informou a estatal.



“Após a consolidação das vendas de Diesel R5 na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, a Petrobras passa a comercializar o produto também no Estado de São Paulo a partir da primeira semana de março”, informou a companhia.



Segundo o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França, os investimentos em baixo carbono demonstram a opção da companhia pela transição energética.



“A Petrobras vem atingindo suas metas de eficiência e confiabilidade e, ao mesmo tempo, preocupa-se com a descarbonização de produtos e processos. Fomos a primeira empresa no Brasil a desenvolver tecnologia própria de coprocessamento e implantamos, em nossas unidades, um combustível com conteúdo renovável que não requer adaptação ou alteração nos motores para poder ser usado”, afirmou em nota.