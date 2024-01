Free flow comemora resultados do primeiro mês

Após um mês do início da operação do primeiro pórtico do free flow nas rodovias do Rio Grande do Sul, a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) apresenta dados que demonstram a boa aceitação ao modelo de passagem livre, automática e sem precisar reduzir a velocidade. Segundo a empresa, dos 187 mil veículos que passaram pelo pórtico localizado na km 108,3 da ERS-122, em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, 46% utilizaram tag (adesivo eletrônico colado no para-brisas), indicado como o meio mais adequado à cobrança da tarifa.

Dos motoristas que optaram pelo pagamento por meio do aplicativo "CSG FreeFlow" ou pelo site da concessionária, 38% quitaram via Pix e 10% inseriram créditos antecipados. Apenas 3% pagaram com cartão de crédito e 2,66% usaram os totens disponíveis nas bases de atendimento para o pagamento. O cartão do vale-pedágio foi utilizado por 0,34% dos clientes. A maioria dos motoristas (57%) efetuou o pagamento no dia da passagem pelo pórtico.

O percentual de inadimplência - que ficou em cerca de 12% - foi considerado abaixo da estimativa no início de operação. Este índice ainda deverá cair na medida em que os usuários adquiram mais conhecimento sobre a praticidade e vantagens do novo modelo.

"Todas as expectativas foram superadas. A aceitação da tecnologia está sendo muito boa. A inadimplência é muito menor do que esperávamos na arrancada da operação. O sistema se mostrou muito simples para o nosso cliente. Temos 32,5 mil CPFs e 43 mil veículos cadastrados, o que demonstra o interesse dos motoristas nos descontos oferecidos pela plataforma, bem como a preocupação em fazer o devido pagamento da tarifa de pedágio", avalia o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres.

O executivo informa que em fevereiro entrarão em operação os demais cinco pórticos do free flow. Eles estão sendo instalados na ERS-122, nos km 4,6 (São Sebastião do Caí), km 45,5 (Farroupilha) e km 151,9 (Ipê), no km 30,1 da ERS-240 (Capela de Santana) e no km 6,5 da ERS-446 (Carlos Barbosa). A data de início da operação e o valor das tarifas estão sendo analisados e serão definidos pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

A quantidade de funcionários da CSG será ampliada para dar o suporte tecnológico necessário e também para o atendimento aos usuários das rodovias administradas pela CSG.

"Teremos atendimento presencial nas demais bases de atendimento ao cliente e incremento de pessoal de escritório para dar conta do maior número de transações e informações que serão demandadas. Nossas bases de atendimento ao cliente e o telefone 0800.122.0240 receberam muitas ligações e consultas neste primeiro mês. Entretanto, notamos que nas últimas semanas já há uma redução desta demanda, o que mostra que os nossos clientes estão se adaptando à nova tecnologia", acredita Peres.