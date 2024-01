Sindiatacadistas obtém mais um benefício econômico em favor da categoria

Por meio do convênio operacional estabelecido com o escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados, assessores jurídicos do Sindiatacadistas, foi encerrada uma nova ação coletiva. Atento aos mais diversos tipos de atividades desempenhadas pelos associados, o Sindiatacadistas ajuizou, em maio/2022, uma ação coletiva buscando a exclusão do frete e despesas acessórias da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Esse recente êxito permite que as associadas ajustem a forma de apuração, sem a inclusão do frete, seguro, pedágios e embalagens na base de cálculo do IPI, além de permitir a recuperação dos valores indevidamente pagos desde 26/05/2017.

A ação judicial foi movida pelos Sindicatos em favor de seus associados e encerrou com êxito. Essa ação judicial favorece, principalmente, as empresas importadoras, que são equiparadas à indústria para fins de recolhimento do imposto.

Neste mês de janeiro, o Sindiatacadistas realizará uma Assembleia Geral com toda a categoria econômica representada, com o objetivo de ouvir as empresas e estabelecer os parâmetros que vão balizar as negociações coletivas do ano de 2024.

O Sindiatacadistas é formado pela união de sete sindicatos, que exercem a representatividade legal das empresas do comércio atacadista no estado do Rio Grande do Sul que atuam na defesa dos interesses empresariais, fortalecendo e contribuindo para o desenvolvimento dos negócios e do crescimento da economia regional e nacional.

Como único representante legalmente habilitado para tal, o Sindiatacadistas negocia com os representantes das categorias laborais regras e condições de trabalho, conforme data-base de cada região e cidades de abrangência, visando a segurança jurídica e o equilíbrio na relação capital e trabalho.

O resultado desta negociação é formalizado através do instrumento legal denominado Convenção Coletiva, que após assinatura das partes é devidamente registrado no sistema MEDIADOR - Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho da Subsecretaria de Relações do Trabalho – SRT, e alcança todos os integrantes da categoria representada, sejam ou não sindicalizados (associados do sindicato empresarial).