Porto Alegre terá ônibus elétricos da Marcopolo em 2024

Alinhada ao desafio global de desenvolver soluções para contribuir com a descarbonização dos sistemas de transporte de passageiros, a Marcopolo anunciou a chegada de modelos do ônibus Attivi Integral, veículo elétrico com chassi e carroceria próprios, à cidade de Porto Alegre a partir de 2024. No total, serão 8 veículos que circularão em rotas operadas pela Nortran e Viação Teresópolis Cavalhada (VTC), com entrega dos primeiros ônibus previstas para abril do ano que vem.

"Essa é uma importante venda do Attivi Integral, mostra que estamos prontos para atender o mercado brasileiro como um todo, assim como companhias internacionais, de acordo com as demandas e oportunidades", revela Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

A entrega dos ônibus elétricos da Marcopolo para a capital gaúcha consolida o trabalho realizado pela companhia em busca de oferecer ao mercado soluções de transportes mais sustentáveis, com a demonstração dos veículos em diversas cidades do País, entre elas Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Manaus (AM), Vitória (ES) e Angra dos Reis (RJ).

A multinacional brasileira também anunciou neste ano um investimento de R$ 50 milhões para a fabricação do modelo na planta de São Mateus (ES), o que amplia a capacidade produtiva da empresa. Atualmente, além do Attivi Integral, a Marcopolo conta ainda com cerca de 700 ônibus elétricos e híbridos, desenvolvidos com chassis de parceiros, que circulam em diversos países, como Colômbia, Chile, Argentina e Austrália, além do Brasil.

O Attivi Integral é desenvolvido totalmente no Brasil, predominantemente com itens fabricados por empresas nacionais, inclusive de baterias e componentes eletroeletrônicos, e tem um conceito inovador para o transporte coletivo urbano. "Para nós é motivo de orgulho sermos responsáveis pelo desenvolvimento de um veículo eletrificado 100% brasileiro, que conta com a expertise da engenharia automotiva do país e alia a confiabilidade e segurança, que o mercado já tem na Marcopolo, aos mais modernos recursos tecnológicos", pontua Ricardo Portolan.

Os veículos que circularão em Porto Alegre têm capacidade para transportar 81 passageiros.