Volare reforça presença no transporte público de Caxias

A Viação Santa Tereza, concessionária de transporte público por ônibus de Caxias do Sul, adquiriu três novos micro-ônibus Volare Attack 9. Os veículos, entregues pela concessionária Bormana, ampliam a presença da marca Caxias Urbano, nome do sistema da prefeitura local, no transporte público da cidade.



“A concessionária é uma tradicional cliente dos veículos urbanos Marcopolo. A operadora já possuía micro Volare Fly 10 e esta aquisição reforça as vantagens e benefícios de economia e TCO (custo total de propriedade) dos modelos da marca, demonstrando o portfólio de produtos amplo e abrangente que possuímos”, destaca Sidnei Vargas, gerente comercial da Volare.



Os Volare Attack 9 adquiridos têm 8.900 mm de comprimento total, com capacidade para 33 passageiros, sendo 25 sentados em poltronas do modelo Urbano e equipado com plataforma elevatória veicular para total acessibilidade. Os veículos possuem robusto e durável powertrain, com motorização Mercedes-Benz OM 924 LA, com 156 cv, freio com sistema eletropneumático e tanque de combustível de 150 litros.



O Volare Attack 9 é um modelo que consolida o posicionamento e vanguarda da marca na oferta de veículos diferenciados e sob medida para as necessidades e demandas das aplicações dos clientes. Possui design arrojado e moderno, de linhas leves, limpas e harmoniosas, que acompanham as principais tendências no segmento automotivo, e mantém os diferenciais competitivos já consagrados, como durabilidade, robustez, conforto e segurança.



Com elevados padrões de qualidade, segurança e acabamento, o Attack 9 oferece, ao mesmo tempo, sofisticação, conforto, robustez, eficiência e melhor relação custo/benefício, com maior vida útil da bateria e menor consumo de combustível.