Dnit conclui melhorias em trecho urbano da BR-392/RS, em Santa Maria

A rota que liga as regiões Central e Noroeste do Rio Grande do Sul ao Porto de Rio Grande pela BR-392/RS está mais segura na saída do perímetro urbano de Santa Maria. O trecho, que contempla os bairros Dom Antônio Reis, Lorenzi, Tomazetti, Minuano, Passo das Tropas, Capivara, teve pavimentação recuperada, implantação de terceira faixa, melhorias em acessos e sinalização horizontal e vertical. As informações são do Departamento Nacional de e Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O Departamento já investiu mais de R$ 24 milhões em manutenção na BR-392/RS no trecho de 80 quilômetros entre Santa Maria e o entroncamento com a BR-290/RS, em São Sepé. Foi concluída a manutenção da pista, entre o km 348 e o km 352, recuperando as condições originais da rodovia, investimento que envolveu mais de R$ 5 milhões, garantindo mais segurança para quem se desloca em direção aos bairros da região Sul da cidade ou segue em viagem rumo ao Porto de Rio Grande.



O Dnit realizou também a implantação de mais 1,1 quilômetro de terceira faixa no entorno do bairro Passo das Tropas, além de recuperação de pista em segmentos ainda considerados críticos entre os municípios de Santa Maria e São Sepé. No primeiro semestre de 2023, já havia sido feita a recuperação de outros 16 quilômetros da BR-392/RS, com serviços de desobstrução do sistema de drenagem, manutenção de canaletas, reparos em pontos com fissuras em trechos descontínuos e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além de reforço na sinalização horizontal.



A BR-392/RS é uma rodovia diagonal, que corta o estado do Rio Grande do Sul em seu sentido vertical, interligando o Norte e Noroeste com o Porto de Rio Grande, passando por cidades como Santa Maria, Formigueiro, São Sepé e Caçapava do Sul, na região Central. Em Santa Maria, a BR-392/RS é a principal ligação de todos os bairros da Região Sul da cidade.



Na região Central, a rodovia apresenta um volume médio diário de 7,2 mil veículos, sendo considerada uma das principais rotas de escoamento da safra de grão, insumos e produtos agropecuários, interligando a chamada Região da Produção ao Porto de Rio Grande. O eixo rodoviário caracteriza-se também por sua importância socioeconômica, uma vez que conecta o Centro e o Noroeste do Estado com BR-290/RS, servindo de corredor para o transporte de cargas que têm como destino a Argentina.