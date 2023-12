Nudges digitais na otimização de processos na cadeia de suprimentos

Alexandre Nunes Hernandes

Vice-presidente de Operações na Softtek Brasil

Definido como uma das formas de influenciar a decisão de um indivíduo dentro de uma arquitetura de escolha, sem a obrigação de que a orientação concedida tenha que ser de fato acatada, os nudges (traduzidos em português como "chamar a atenção") estão ganhando cada vez mais espaço nas estratégias de gestão de empresas de diferentes setores, sobretudo com o avanço do processo de transformação digital.

Isso porque, aplicados na elaboração das interfaces para orientar o comportamento dos indivíduos em relação à escolha em ambientes digitais, os chamados nudges digitais podem ser utilizados em websites, nas organizações em sistemas ERP (sigla em inglês para Sistema de Gestão Integrado), nos aplicativos móveis, entre outras aplicações, a fim de auxiliar os usuários na tomada de decisões mais assertivas e com um melhor custo/benefício.

No caso do setor logístico, por exemplo, o uso de nudge digital tem ampla aplicabilidade em diversos contextos. Um deles é o desenvolvimento de uma aplicação com nudges para aumentar a ocupação dos veículos carregados de forma estruturada, obtendo ganhos de eficiência por meio da aplicação de novas tecnologias, reduzindo desperdícios e, consequentemente, o custo dos processos.

Lembrando que, dentro da perspectiva do sistema de Lean Manufacturing, são considerados desperdícios todas as atividades que não promovam adição de valor ao consumidor. Tais desperdícios podem ser categorizados em oito visões (transporte, inventário, movimentação, espera, produção excessiva, processamento impróprio, retrabalhos e subutilização das habilidades da equipe), sendo uma premissa de que quanto menor o desperdício gerado nos processos, menores os custos envolvidos.

Diante dessa abordagem, cabe mencionar que existe a oportunidade de que os sistemas logísticos possam ser desenvolvidos a fim de contribuir para o avanço da economia comportamental, de modo a influenciar e apoiar a gestão de forma mais coesa e integrada.

Nesse sentido, tendo como foco o aumento de eficiência no processo de carregamento de cargas, a utilização de ferramentas comportamentais focadas na arquitetura de decisão pode representar uma solução para os problemas cotidianos enfrentados pelos gestores. E isso partindo do pressuposto de que a percepção de auxílio para melhora da performance e aplicação da ferramenta atenda aos critérios do conceito de nudge, a partir do princípio de influência, e não de uma imposição sistêmica.

Afinal, o principal desafio para a criação de nudges digitais está relacionado ao modo de estruturar a mensagem para o indivíduo, sem gerar o preconceito de que é em benefício da organização e sem impactar as questões éticas que envolvem sua utilização.