Dnit diz que pontes de Porto Xavier e Ibicuí serão relicitadas

Os impasses licitatórios foram o foco de reunião realizada pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão. Na ocasião, o parlamentar cobrou do órgão a entrega das pontes de Porto Xavier e Ibicuí. O Dnit prometeu lançar novos editais em 2024. As informações são da assessoria do senador.

"Essas obras são aguardadas há anos. Contratos foram assinados, mas infelizmente as empresas não cumpriram a sua parte, apesar de toda mobilização que fizemos. Agora vamos recomeçar os processos, mas tenham certeza que não descansarei até que os empreendimentos sejam concluídos ", ressaltou Heinze.

A ponte de Ibicuí passou por entraves ambientais, falhas no edital, desistência de consórcio, auditoria e até por judicialização. Em março deste ano foi celebrado contrato com Coesa Engenharia, a segunda colocada no certame, que por fim decretou falência.

Já a ponte de Porto Xavier, que teve contrato celebrado ainda na gestão Bolsonaro, enfrenta situação similar. Já que a Coesa também era responsável pela obra. A diferença é que outras empresas que participaram do processo indicaram que os valores ofertados são inviáveis, por conta da parte aduaneira.

"Precisamos entrega a população essas travessias. São muitas horas dedicadas aos empreendimentos. Dialoguei com tribunal de contas para eliminar barreiras, encaminhei emendas e fiz diversas reuniões para efetivar. Esperamos que o governo federal cumpra o prometido e publique a licitação ainda no primeiro trimestre de 2024", concluiu o senador.