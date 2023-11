Naturale é premiada pela terceira vez pelo Carrinho Agas

A Naturale, indústria brasileira com matriz em Lagoa Vermelha (RS), comemora seus 23 anos em 2023 com muitas conquistas. Sendo reconhecida como a melhor fornecedora de produtos naturais do Rio Grande do Sul. A distinção foi anunciada pelo presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, na terça feira, dia 21 de novembro, em Porto Alegre, durante o anúncio oficial dos vencedores do prêmio Carrinho Agas 2023. A entrega da premiação ocorrerá no dia 27 de novembro, em evento que será realizado no Clube União. Esta é a terceira premiação da indústria, que já foi agraciada em 2019, a como a melhor fornecedora de produtos naturais, e em 2022, como produto do ano com a mistura para panqueca Oats Up.



O prêmio Carrinho Agas reconhece empresas e personalidades que se destacaram no apoio ao setor supermercadista. Levando em conta questões como prazo de entrega, o atendimento, o relacionamento e a qualidade do produto. "A Naturale sempre acreditou no potencial da aveia. É com grande alegria que recebemos esse reconhecimento da Agas como melhores fornecedores de produtos naturais do Rio Grande do Sul. Estamos comprometidos com a alta qualidade, contribuindo à promoção da saúde e bem-estar. Essa premiação é um reflexo do nosso compromisso e dedicação ao longo de mais de duas décadas”, comemorou a diretora de marketing da Naturale, Natália Dolzan, ao comentar sobre o prêmio.



A empresa gaúcha, que utiliza a aveia como matéria-prima principal, destaca-se no setor de alimentos funcionais não apenas no Brasil, mas também no Mercosul. A Naturale também tem desempenhado um papel fundamental no fomento da cadeia produtiva na região onde está situada sua unidade fabril. Mensalmente, a Naturale processa mais de três milhões de quilos de aveia, desenvolvendo uma variedade de produtos sob sua própria marca e colaborando com diversas marcas próprias. A dedicação à qualidade e inovação consolidou a empresa como uma referência no mercado de produtos naturais.



O prêmio Carrinho Agas 2023, promovido pela Agas, é reconhecido como um dos mais importantes no segmento varejista brasileiro. A entrega da distinção reunirá líderes e influenciadores da indústria de supermercados numa prestigiada noite de celebração.