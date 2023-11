Amazon reforça Operação para a Black Friday

A Amazon reforça a sua operação no Brasil para a Black Friday deste ano, com a abertura de cerca de 6 mil postos de trabalho temporários. As novas equipes, apoiadas por 9 mil empregados diretos e indiretos, entre todas as áreas de negócio da empresa, somam em 15 mil pessoas trabalhando para realizar entregas rápidas e eficientes aos consumidores. Com o mesmo propósito, a Amazon também investiu em logística: em conjunto com seus parceiros desta área, passou de 14 Estações de Entrega em 2022, para 62 unidades, junto a 10 Centros de Distribuição espalhados do Ceará ao Rio Grande do Sul, com a finalidade de agilizar suas entregas por todo o país.

"Na Amazon, nossa prioridade é manter nossas equipes seguras e satisfeitas para, assim, realizar entregas rápidas aos nossos clientes. A contratação de funcionárias(os) temporárias(os) tem como objetivo equilibrar a demanda do mercado e oferecer um ambiente de trabalho mais saudável e seguro. Com toda a nossa estrutura, tecnologia e o suporte de milhares de pessoas dedicadas, estamos prontos para entregar sorrisos pelo Brasil nesta Black Friday", ressalta Ricardo Pagani, líder de Operações da Amazon no Brasil.

Para trabalhar nas operações da Amazon, não é necessário ter experiência prévia em logística. É preciso apenas ter ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar no turno da manhã ou da noite. O início é imediato e as vagas abertas podem ser acessadas no site oficial da empresa. Em um ambiente descontraído, a jornada diária é composta por pausas voltadas para descanso, realização de exercícios físicos e ações complementares que contribuem para o bem-estar e segurança das equipes. Diversidade, equidade e inclusão estão no centro dos ideais da empresa, que oferece uma remuneração e um pacote de benefícios competitivos desde o Dia 1, bem como oportunidades de crescimento e capacitação, com chances de efetivação para as(os) contratadas(os) temporariamente.

Atenta também às comunidades ao seu redor, a Amazon oferece às(aos) funcionárias(os) temporárias(os) dos Centros de Distribuição transporte fretado de ida e volta a partir de municípios próximos, um ambiente de trabalho climatizado para garantir o bem-estar e a saúde das pessoas e refeitório no local de trabalho para a alimentação sem custos à(ao) associada(o). Além disso, são concedidos incentivos e premiações especiais em reconhecimento ao trabalho realizado.

"As palavras experiência, aprendizado e oportunidade resumem a minha trajetória na Amazon desde outubro de 2020. Em três anos, consegui atingir um plano marcante de carreira: de assistente à analista, depois supervisor até chegar a líder de Operações. O que fez diferença foi crescer junto com a operação, me desenvolvendo ainda mais como pessoa para colaborar também no desenvolvimento de mais e mais pessoas", compartilha Gabriel Ítalo, líder de Operação do Centro de Distribuição da Amazon em Betim, em Minas Gerais.

Itens selecionados e enviados pela Amazon, quando comprados antes do meio-dia, são entregues no mesmo dia em CEPs elegíveis. Além disso, clientes Prime de mais de 200 cidades podem receber seus pedidos em até um dia útil, e de quase 1 mil cidades em até dois dias úteis.