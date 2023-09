Marcopolo mostra força da indústria brasileira de ônibus na Busworld 2023

A Marcopolo, uma das principais desenvolvedoras de soluções de mobilidade do Brasil e posicionada entre as maiores do mundo, fortalece a presença no mercado internacional com participação na Busworld Europe, um dos mais importantes eventos da indústria de ônibus do planeta. Realizado entre os dias 7 e 12 de outubro, em Bruxelas, na Bélgica, o evento reunirá fabricantes, fornecedores, operadores de transportes e de serviços.

Em um estande de 500 m², a marca que já atua em grande parte do mercado global, vai expor dois grandes projetos: o Marcopolo G8, nova geração de ônibus rodoviários da companhia, e um modelo movido a célula de hidrogênio. A estratégia é destacar os avanços da companhia no segmento de mobilidade e apresentar diferenciais, como a união do reconhecido design brasileiro e a tecnologia global, e o elevado padrão de qualidade e sofisticação dos produtos, resultado da expertise adquirida nas operações em países como África do Sul, Argentina, Austrália, China, Colômbia e México, além do Brasil.

"Estar presente na Busworld Europe é fundamental, pois, ao mesmo tempo, podemos apresentar o que desenvolvemos de mais avançado em soluções de mobilidade para o transporte de passageiros e estreitar o relacionamento com nossos clientes e parceiros do mundo todo e que, tradicionalmente, visitam a feira", comenta André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Além da expertise mercadológica adquirida ao longo de 74 anos de atuação - sendo mais de 60 anos com presença no mercado internacional, com atuação em mais de cem países - a Marcopolo investe de forma contínua em inovação, tecnologia, otimização da gestão fabril e de engenharia em todas as plantas. Com isso, a empresa se tornou muito mais ágil e eficiente, capaz de desenvolver e produzir modelos de ônibus rodoviários e urbanos para quaisquer demandas.

A estratégia é reforçada pelos números da companhia que, no primeiro semestre de 2023, registrou receita líquida consolidada de R$ 3 bilhões, crescimento de 43,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, R$ 378,4 milhões vieram das exportações a partir do Brasil e R$ 770,3 milhões das operações internacionais da companhia. Além disso, nos primeiros seis meses de 2023, foram faturadas 1.105 unidades no exterior, crescimento de 16,1% em comparação com o ano anterior, concretizando a força mundial da marca.

Para reforçar conceitos como o elevado padrão de qualidade e sofisticação, além do compromisso com o futuro da mobilidade, a companhia vai apresentar pela primeira vez na Europa um modelo rodoviário Double Decker Marcopolo Geração 8, um dos sucessos de vendas em 2022, no Brasil e no exterior, com mais de

mil unidades comercializadas em dois anos de lançamento.

Outro destaque é o veículo movido a célula de hidrogênio, desenvolvido a partir da carroceria do ônibus modelo Audace 1050, produzida na unidade da China. A Sinosynergy fornece a parte central da tecnologia de células de combustível, incluindo as membranas e o acionamento Fuel Cell. Já a Allenbus é responsável pelo chassi de célula de combustível do veículo.

"A demanda por veículos sustentáveis e movidos a combustíveis renováveis já é uma realidade nos principais mercados do mundo. Conduzimos projetos de desenvolvimento de veículos movidos a célula de hidrogênio em diferentes países do mundo, com solução desenvolvida no Brasil, além de modelos produzidos com parceiros asiáticos e na Austrália, além de fornecermos mais de 700 modelos híbridos e elétricos, com chassis de parceiros, que estão em operação em países como México, Costa Rica, Colômbia, Austrália, China, Chile e Argentina", pontua Armaganijan.

O portifólio da Marcopolo conta ainda com os modelos urbanos, micro-ônibus, veículos da marca Volare e rodoviários, além das soluções em eletromobilidade, como o ônibus 100% elétrico Attivi Integral, com chassi próprio e que já participa de um programa de demonstrações em cidades brasileiras como São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Angra dos Reis, entre outras, além dos modelos híbridos.