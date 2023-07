Encontro conecta MPEs da indústria de alimentos

Micro e pequenas empresas gaúchas que querem atuar como fornecedoras de grandes players do mercado têm até hoje para garantir presença no Projeto Comprador Digital - Indústria de Alimentos da Mercopar 2023. Podem participar empresas que atuem na prestação de serviços ou no fornecimento de peças para plantas industriais do segmento nas áreas de manutenção, automação, ferramentaria, logística, movimentação de carga, entre outras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do Portal de Negócios do Sebrae RS. A rodada acontece dia 16 de agosto.

Uma das principais ferramentas de geração de negócios da feira, a iniciativa busca fomentar oportunidades no período pré-evento, que ocorre em outubro, em Caxias do Sul. No ano passado, considerando as rodadas digitais realizadas no período pré-feira e todas as agendas realizadas durante os quatro dias da Mercopar, o Projeto Comprador realizou 3918 reuniões, aproximando 242 grandes empresas nacionais e de países como Guatemala, Equador, Colômbia, México, Costa Rica e República Dominicana a 896 MPEs nacionais dos estados de RS, SC, PR, SP e MG.

A Mercopar 2023 definiu o ESG como tema da sua 32ª edição. maior feira de inovação industrial da América Latina, promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. As novidades não param por aí: o evento irá incorporar este ano seis mil metros quadrados de área construída, totalizando 38 mil metros quadrados, um crescimento de 18,75% em relação ao ano passado. Os princípios e boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa irão permear os conteúdos dos quatro dias de programação da feira.

"A Mercopar hoje é um evento consolidado no calendário econômico do Estado, ganhando cada vez mais projeção nacional, com números expressivos e que demonstram o seu crescimento ano após ano. Em 2023, vamos fortalecer ainda mais sua vocação como um evento gerador de negócios e fonte de conteúdo técnico de valor", destaca o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn.

Em 2022, uma edição histórica da feira reuniu 512 expositores - sendo 80 startups - e gerou um número recorde de R$ 430 milhões em negócios, um crescimento de 77% em relação ao ano anterior. Foram mais de 35 mil visitantes e de 200 horas de conteúdo durante os quatro dias do evento que possui foco voltado para a geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem.

"A Mercopar é uma feira de inovação industrial que ocorre de forma ininterrupta desde a sua primeira edição, o que demonstra a força e a importância das empresas gaúchas na cadeia produtiva industrial. Hoje temos soluções e oportunidades que estão conectadas àquilo que há de mais inovador do mercado global", salienta o presidente do Sistema Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

