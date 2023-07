Cresce o aluguel de equipamentos de tecnologia por empresas da região Sul do País com destaque para o Rio Grande do Sul

O conceito de "usar" ao invés de "ter" um bem não é tão novo assim, mas agora passa a ganhar tração também na área de tecnologia. Notebooks, tablets, smartphone, coletores de dados e outros equipamentos tecnológicos indispensáveis para o dia a dia das corporações também engrossam a lista daquilo que já se pode usar, sem ter a propriedade dos mesmos e, com muitos benefícios.

Na região Sul no País, a Simpress, especializada no aluguel desse tipo de equipamento, registrou aumento significativo na procura por essa modalidade de contratação e no volume de negócios fechados.

"Só no Rio Grande do Sul nosso faturamento no último ano cresceu 48%", afirma Fernando Danesi, diretor da Simpress para a Região Sul. No Paraná e em Santa Catarina o crescimento seguiu o mesmo ritmo: 45% e 43% respectivamente.

De acordo com o executivo muitos são os fatores que estão impulsionando esse mercado. Entre eles, o avanço da transformação digital, a adoção do modelo híbrido de trabalho e a escassez de mão de obra especializada em TI.

"Gerenciar todo o parque de notebooks de uma empresa de atuação nacional, que mantém colaboradores em home office exige um esforço muito grande da equipe interna de TI. Ao terceirizar para uma companhia parceira essa responsabilidade, os profissionais ficam com mais tempo para as demandas mais estratégicas como, de cibersegurança", explica Fernando Danesi.

Entre os clientes que estão optando por esse modelo estão empresas de diversos setores da economia bem como autarquias e órgãos públicos. Na região Sul, em 2022 predominaram clientes nos segmentos de serviços (saúde, serviços especializados e logística), comércio (varejista e atacadistas) e indústria (automotivo, têxtil e químico). Entre os clientes, a Simpress destaca o grupo Zaffari, Doctoralia, Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre outros.