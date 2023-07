Mercosul ganha regras de origem para mercadorias

Foram aprovadas durante a reunião de cúpula do Mercosul, no começo deste mês, as novas regras para o Regime de Origem do Mercosul (ROM). As regras têm a função de garantir que as mercadorias circulem entre as quatro economias dos países membros do Mercosul - Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai -, sem a incidência do imposto de importação, quando originárias desses países.

A sócia da área de Comércio Internacional da TozziniFreire Advogados, Vera Kanas, entende que o novo texto do acordo firmado após quatro anos de negociações adota melhores práticas internacionais, simplifica as normas atuais e torna o mecanismo de verificação e controle de origem mais ágil. Igualmente, traz melhora para as condições de competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional.

Com as mudanças no ROM, o limite de insumos importados em um produto com origem brasileira aumentou em 5%. Com isso, para ser considerada nacional, uma mercadoria pode ter no máximo 45% de matéria-prima comprada de um país fora do bloco e 55% de origem nacional ou regional. Essa flexibilização incide sobre 100% dos produtos industriais e 80,5% dos produtos agrícolas, enquanto os outros 19,5% tiveram o percentual de matéria-prima mantido em 40%.

LEIA TAMBÉM: Lula quer convencer líderes europeus a assinarem acordo do Mercosul

A Argentina tem a mesma regra que o Brasil. O Paraguai possui limite de insumos importados de 60%, e o Uruguai possui limite de 50%. Outra alteração trazida pelo novo Regime é a simplificação da prova de origem. Agora, as empresas que fazem comércio entre os países do bloco podem fazer a autodeclaração de origem, dispensando a necessidade do Certificado de Origem emitido por entidades habilitadas. Com a autodeclaração, os produtos podem se beneficiar da redução ou eliminação de tarifas nas exportações entre os países membros do bloco, com as mercadorias podendo circular entre as quatro economias sem a incidência de impostos de importação. Esse modelo está presente em outros acordos, como na União Europeia ou na Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA).