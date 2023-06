O setor de telecom: do telégrafo elétrico ao ChatGPT

Neste mês celebramos o Dia Mundial das Telecomunicações, não apenas um dia como outro qualquer, mas um marco que, junto com a Internet, promoveu a conexão entre pessoas, empresas e organizações de todo o mundo.

O setor de Telecom é um dos maiores do País e movimenta, por ano, cerca de US$ 1,3 trilhão. Essa indústria engloba todos os agentes de comunicação, como telefonia, Internet, TV por assinatura e streamings.

As telecomunicações desempenham um papel fundamental no nosso dia a dia, conectando pessoas, empresas, comunidades e nações inteiras.

Como chegamos até aqui?

Bom, chegamos graças ao surgimento de diferentes tecnologias. O caminho foi longo e, resumindo, ele é assim: Telégrafo Elétrico (1837) > Telefone (1876) > Rádio (1896) > Televisão (1923) > Computador Eletrônico (1946) > Telefone Celular (1973) > Internet (1989) > Smartphone (1994) > Redes Sociais (1995) > E-commerce (1996) e, recentemente, a tecnologia de ChatGPT (2022).

Com a exemplificação da evolução das telecomunicações, cada vez mais a nossa conectividade com o mundo tem se incorporado em nosso cotidiano ficando difícil de imaginar como seria a vida sem ela.

Podemos enviar mensagens instantâneas para amigos, parentes e colegas em qualquer parte do mundo, compartilhar informações e momentos importantes em tempo real e até mesmo trabalhar remotamente. Sem falar que de uma ligação à compra online, a evolução permite otimizar diversos processo do nosso dia a dia.

Além disso, sabemos que as telecomunicações e a Internet são fundamentais para o crescimento econômico e social de qualquer país, e juntas oportunizam a inclusão digital e a democratização do acesso à informação.

Onde vamos parar?

O futuro das telecomunicações promete ser promissor.

Com a ascensão da tecnologia 5G e da inteligência artificial, por exemplo, segmentos como o transporte e a comunicação evoluirão rapidamente para encurtar distâncias, agilizar processos e facilitar a realização de tarefas cotidianas.

Dentro do tema da IA (Inteligência Artificial), uma poderosa ferramenta teve o seu surgimento em Novembro de 2022: o ChatGPT.

Segundo site da OpenAI, o programa foi projetado para gerar uma resposta autônoma com base no que ele encontrou na Internet. Assim, ele busca informações o mais próximo possível do que o usuário perguntou para oferecer uma resposta otimizada.

Com a ferramenta, os criadores de conteúdo conseguem reunir as informações, de forma ágil, economizando horas que poderiam ser gastas em pesquisas feitas na internet.

Com destaque ao investimento na área da indústria, segundo informado pela Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), a organização investe em projetos de Pesquisa Desenvolvimento & Inovação (PD&I) na área de tecnologia onde já teve 175 projetos apoiados e R$ 219 milhões de investimentos alavancados com foco em soluções essenciais para o crescimento sustentável das empresas e a sua competitividade no mercado.

E não para por aí. Por meio das empresas que orbitam nesse ecossistema, o investimento em desenvolvimento de soluções e criações de sistemas correm na mesma velocidade promovendo mais conectividade, eficiência operacional, inovação e expansão dos negócios. Por fim, a entrega destas empresas de tecnologia para este setor permite a realização de tarefas de modo mais prático, ágil e eficaz.