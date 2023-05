M.Stortti promove palestras internacionais destinadas às empresas

Ao longo dos anos, por exemplo, no que se refere às importações, o Brasil se beneficiou das facilidades que o país apresenta devido à Zona Libre de Cólon, que oferece os mais variados produtos, seja para empresas de grande ou pequeno porte. As exportações também serão tema de destaque na palestra de Sotomayor.

A primeira delas ocorrerá no próximo dia 24 de maio e terá como tema "Logística internacional através do Panamá para importadores e exportadores brasileiros". A partir das 18h, pelo Zoom, Marlon Herrera Sotomayor, gerente de Vendas Internacionais na Teletop Panama e consultor de Desenvolvimento de Negócios para a América Latina, apresentará as perspectivas de negócios entre o Brasil e o país que liga a América Central à do Sul.

China lidera o setor logístico mundialmente e Brasil tem chances de crescer no nicho

Com o mundo globalizado, a China se tornou o país de maior setor logístico mundial, ultrapassando os demais países nos quesitos de volume de transporte e quantidade de remessas. De acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, o faturamento do setor foi de US$ 1,74 trilhão em 2021.

A Cúpula Internacional da Indústria de Logística foi realizada na semana passada, na China, em Guangzhou, capital do distrito, é sede de centros logísticos e comerciais. E, no momento, Baiyun, está prestes a iniciar a estruturação de cinco bases logísticas, novas plataformas e postos de entrega, visando tornar o local um cluster de logística mundial, conjunto de diferentes empresas que atuam no mesmo setor.

Atualmente, dois fatores possibilitam o surgimento de um cluster logístico no distrito: uma infraestrutura interconectada de transporte e a localização de um dos mais importantes centros de e-commerce no país. De acordo com a análise do CEO da transportadora Bulog, Bruno Cairo, o investimento constante no setor levou o país a liderar o setor mundialmente e, em relação ao Brasil, há espaço para alcançar melhores resultados no nicho.