Latam Cargo é reconhecida pela Iata por soluções inovadoras

A Latam Cargo, unidade de transporte de cargas do grupo Latam, acaba de ser reconhecida pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) como vencedora do "Air Cargo Innovation Award" por seus projetos no Brasil e no Chile para redução de plástico em operações cargueiras domésticas e internacionais.

Três projetos inovadores desenvolvidos pelos próprios colaboradores da Latam Cargo foram os destaques entre 25 concorrentes na categoria corporativa da quarta edição da premiação realizada na quinta-feira passada (27).

A iniciativa sustentável dos colaboradores da Latam Cargo no Brasil reconhecida pela IATA diz respeito a uma perspectiva de redução de 13 toneladas de plástico por ano que a companhia promoverá com o uso de mantas impermeáveis reutilizáveis e vida útil aproximada de quatro anos.

O material substitui o filme plástico no armazenamento e deslocamento de cargas entre os terminais do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Já as iniciativas no Chile dizem respeito à perspectiva de redução de 45 toneladas de plástico por ano, substituindo 100% do plástico utilizado no processo, com o uso de mantas reutilizáveis na operação de narrow-body doméstica, iniciando em Santiago para logo se expandir nacionalmente, em substituição ao filme plástico utilizado para acomodar e transportar cargas com segurança do terminal até a aeronave; e de 24 toneladas na operação internacional por meio da substituição de filme stretch por fita 3M para acomodar cargas secas no terminal de importação do aeroporto de Santiago, substituindo 80% do plástico utilizado no processo. Com isso, a Latam se torna a primeira companhia aérea do mundo a implementar a 3M em suas operações de carga.

Na prática, o reconhecimento internacional reforça os avanços de economia circular do grupo Latam em sua agenda de Sustentabilidade, com ações concretas para reduzir, eliminar ou substituir o uso de plásticos por materiais mais eficientes e seguros. Os resultados foram possíveis graças ao trabalho colaborativo com fornecedores para implementar processos adequados de substituição e cumprir todos os requisitos ambientais e técnicos.

Em maio de 2021, vale lembrar, o grupo Latam renovou a sua estratégia de Sustentabilidade com metas desafiadoras para contribuir na proteção dos ecossistemas da América do Sul nos próximos 30 anos: alcançar a neutralidade de carbono até 2050; eliminar plásticos de uso único em todas as suas operações até 2023; ser um grupo zero resíduos para aterros sanitários até 2027.

"Inovação é a chave para o desenvolvimento, sustentabilidade e sucesso do setor de carga aérea, e é por isso que lançamos o IATA Air Cargo Innovation Awards. Temos a honra de entregar o Prêmio Corporativo à Latam Cargo por todos os seus esforços de inovação em sustentabilidade e por promover uma trilha de avanço e inclusão do tema em todos os níveis da companhia", afirma Brendan Sullivan, diretor global de cargas da IATA.

Até o momento, as afiliadas de cargas do grupo Latam pesquisaram e testaram mais de 18 iniciativas voltadas para a redução e substituição de plástico em suas operações, sendo que sete estão sendo testadas em alguns mercados da região. Espera-se que, no futuro, a empresa continue a expandir esses projetos para todas as áreas da sua rede.