Tecnologia auxilia a logística internacional e torna as operações mais eficientes

"Com a ajuda de soluções focadas no agrupamento de informações integradas ao GPS, os softwares de monitoramento em geral costumam não desapontar. Na prática, o software de monitoramento fornece alertas e atualizações sobre o status da carga e notificações em caso de atrasos ou intercorrências. Além disso, o sistema gera relatórios que revelam insights estratégicos, como avaliação do melhor trajeto e otimização do espaço", conclui o especialista.

Nesse cenário, a tecnologia tem muito a contribuir com o rastreio de cargas, assim como já colabora com diferentes processos do comércio exterior. O uso dessas ferramentas diminui a margem de erro e aumenta a qualidade do serviço, permitindo acesso a todas as informações relacionadas à logística internacional e aduaneira, o que inclui transbordos e remoções específicas.

Fazer com que envios e entregas sejam rápidos e confiáveis agrega valor aos clientes, mas, para isso, é importante que as empresas implementem novos processos e tecnologias. As inovações permitem o monitoramento durante todo o percurso da mercadoria, deixando os envolvidos cientes do local onde o produto se encontra e sempre informados a respeito de algum incidente ou extravio.

"As empresas estão aderindo a novas tecnologias de tracking. Esse tipo de serviço permite maior controle e confiabilidade no processo, além de agilizar e reduzir seus custos. Com o monitoramento de contêineres, é possível acompanhar todo o transporte de mercadoria e tomar decisões mais rapidamente. Ou seja, é mais uma inovação tecnológica que vem facilitando o dia a dia da logística internacional", comenta.

Fusões e aquisições em logística cresceram mais de 250% em cinco anos no Brasil

As empresas brasileiras do segmento de logística estão realizando mais fusões e aquisições (M&A) nos últimos anos, é o que aponta um estudo realizado pela Redirection International. O levantamento divulgado no início de abril revelou que de 2018 a 2022, o crescimento no volume de operações envolvendo empresas do setor foi de 262,5%, passando de 16, em 2018, para 58 no ano passado.

Quando realizada a comparação entre 2022 e 2021, que teve 67 negociações, o volume caiu 13,4% no ano passado. No entanto, o relatório aponta para o aquecimento deste mercado, altamente fragmentado e com boas oportunidades de crescimento.