Cidades gaúchas terão mais voos diretos para São Paulo

Duas cidades gaúchas terão mais diretos voos diretos comerciais para São Paulo. A Gol vai elevar as frequências da ligação de Santa Maria e Uruguaiana com o Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, de três para cinco vezes na semana. A maior oferta da aviação regional de passageiros ganha impulso desde 2021, com retorno gradativo do fluxo do transporte aeroportuário e incentivos fiscais para reduzir ICMS sobre o querosene de aviação no Estado.

A expansão da oferta semanal do transporte aéreo entre Santa Maria e Uruguaiana com Congonhas começa a partir de 26 de março, segundo informação do deputado Frederico Antunes, que coordena a Frente Parlamentar da Aviação Regional na Assembleia Legislativa e que acompanha a movimentação junto ás companhias.

Os voos começaram a ser feitos em 2022, dentro da expansão da malha regional. A venda de bilhetes já começou pelo site e aplicativo da Gol. Hoje os voos ocorrem às terças e quintas e aos sábados. Na nova fase, as conexões passam a ser feitas também de segundas a sextas, tanto a ida quanto na volta.

De São Paulo, o voo decola às 9h15min. De Santa Maria, com escala em Uruguaiana, a aeronave decola às 12h55min. A chegada a Congonhas é às 18h10min.

A ligação do interior gaúcho permanece com o aeroporto de Congonhas (CGH), em São Paulo, permitindo fácil acesso às principais regiões de negócios, eventos e lazer na metrópole paulista, aproximando as cidades sulistas ao centro financeiro do País.

O voo sai de São Paulo/Congonhas, faz uma parada em Santa Maria, outra em Uruguaiana e volta para a capital paulista. Passageiro com destino a Santa Maria faz voo direto. Para Uruguaiana, faz a escala e segue à cidade. Para São Paulo, o voo é direto.

"A ampliação do número de voos para Uruguaiana e Santa Maria representa um marco para o Estado e para a companhia. Continuamos o Estado mais conectado do país", comenta, por nota, o deputado. A companhia aérea opera Santa Maria e Uruguaiana em parceria com a Voepass, que utiliza aeronaves ATR-72, com capacidade para 68 passageiros.

Os voos diretos foram ativados em abril no trecho de Uruguaiana e, em novembro, para Santa Maria. Além disso, a companhia oferta também desde 2022 ligações diretas dos aeroportos de Pelotas e Santo Ângelo para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Com o maior fluxo, que já havia sido intensificado em 2021, na oferta da Azul, Uruguaiana somou 32.564 passageiros transportados em 2022, quase o dobro do registrado em 2021, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Já o terminal de Santa Maria transportou quase 31 mil passageiros no ano passado, 6 mil a mais que em 2021, de acordo com a Anac.

Na mesma pegada de conexão direta, mas agora entre capitais, a Azul retoma em maio voos diretos entre Porto Alegre e Recife. A conexão, que volta a ser feita em 1º de maio, usará aeronaves Airbus A320neo, com 174 assentos. O voo partirá da Capital gaúcha no começo da madrugada.

Da oferta que foi ampliada para voos regionais, a Azul chegou a ter 12 destinos entre o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e cidades do interior. Algumas acabaram sendo descontinuadas, entre elas São Borja - devido à precariedade da pista de pousos e decolagens -, Vacaria e Erechim.