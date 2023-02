OIW Solar acelera expansão no mercado nacional de energia solar fotovoltaica e quer elevar em 200% o faturamento

Com 20 anos de história em telecom e atuação nacional, atendendo principalmente provedores de internet, a OIW é a maior importadora de fibra óptica do Brasil por três anos consecutivos (2020, 2021 e 2022) e agora segue os mesmos passos no mercado de energia solar. Iniciada em julho de 2022, a receita com venda de geradores fotovoltaicos superou em 35% a meta inicialmente estabelecida pela OIW. Em 2023, a meta é elevar em 200% o atual faturamento até o final do primeiro semestre. "Estamos preparando nossos estoques e nossa equipe para atingir este resultado", afirma o gerente comercial da OIW Solar, Leandro Farina.

A OIW vem aumentando substancialmente a captação de novos integradores - responsáveis pela execução dos projetos de energia solar nas residências e empresas. "Já ultrapassamos a barreira de 1 mil integradores cadastrados na nossa plataforma desde o início da operação", revela Farina. Agora, com a entrada de novas equipes no time comercial para atendimento nacional, as perspectivas são ainda mais otimistas. "Nossa lista de positivação de cadastros é de no mínimo dois novos integradores por vendedor. Isso tem nos dado no mínimo 10 clientes novos por dia".

Em janeiro, a OIW Solar inaugurou filial em Porto Alegre para reforçar a presença no estado e também atuar como base da expansão de vendas de kits fotovoltaicos no país para os integradores. Em fevereiro, a empresa começa a entregar pedidos a partir dos seus Centros de Distribuição em Montes Claros/MG, Cuiabá/MT e Maracanaú/CE. O próximo passo da expansão, previsto para o segundo semestre, é chegar ao mercado baiano. O atendimento aos clientes terá como base o seu Centro de Distribuição em Ilhéus/BA, onde a empresa também conta com robusta estrutura logística, atualmente focada no mercado de Telecom.

"Estamos aproveitando nosso potencial logístico de distribuição em todo o Brasil e nossa proximidade com os integradores. Em solar, o grande desafio é o transporte rodoviário, e a OIW Solar tem um grande ganho de competitividade por estar perto dos clientes", destaca o sócio-diretor Roberto Azambuja Ferreira.

A projeção para 2023 é se firmar como player distribuidor e consolidar sua atuação nacional. "Estamos usando muita sinergia com telecom, tanto nossa estrutura física e marketing quanto nossos canais de importação e logística", explica Ferreira. Quando entrou em operação, em julho do ano passado, a OIW concentrou atuação nos estados da região Sul e em São Paulo, a partir de seus Centros de Distribuição em São Francisco do Sul/SC e Taquari/RS (sede da empresa).

Para atender à expansão, a empresa também investiu na contratação de novos colaboradores e começa o ano com novos fornecedores e diversificação do portfólio. De acordo com Ferreira, parcerias recém-seladas com fornecedores conceituados como Sunova, Solis e Hoymiles chegam para agregar ainda mais qualidade, trazer segurança e disponibilizar novos produtos de alta tecnologia ao mercado. Itens de última geração como os microinversores solares - que otimizam o potencial energético das placas solares - e os carregadores para carros elétricos são dois exemplos de equipamentos que começam a ganhar cada vez mais a atenção do consumidor.

"Começamos com uma linha menor e agora estamos implementando a segunda fase de nosso projeto, que é complementar o portfólio com mais produtos e acessórios focados na demanda dos consumidores ", explica o diretor.