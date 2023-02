Código 2D promete revolucionar a cadeia de suprimentos

As informações disponíveis sobre um produto nas prateleiras do mercado não se limitam mais apenas ao espaço físico das embalagens. Agora, o consumidor terá acesso a muito mais dados sobre o item que coloca no carrinho por meio das "embalagens estendidas".

Isso é possível graças à leitura do código 2D, que começa a conquistar espaço nos rótulos dos produtos. Ao apontar a câmera do celular para o código 2D, o cliente poderá acessar diferentes dados, inclusive todo o caminho percorrido desde a escolha da matéria-prima até chegar ao ponto de venda.

A utilização do código 2D tem sido cada vez mais presente na indústria de suprimentos, uma vez que ele permite a inserção de uma grande quantidade de informação. Com um smartphone em mãos é possível, em poucos cliques, saber detalhes sobre a produção, transporte, armazenamento e comercialização de um item com transparência, o que permite uma relação de confiança maior entre o fabricante, seu produto e o cliente.

Com mais de 50 anos de experiência no mercado, a UnidaSul viu nessa tecnologia uma forma de aprimorar a relação de confiança com seus consumidores, e tornou-se exemplo na utilização do código 2D em suas embalagens. Além disso, a padronização para o uso do código pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil fomenta o vínculo entre o produtor e o consumidor final.

Seja na apresentação do produto de maneira aprofundada, seja na criação da ponte de contato efetivo entre cliente e produtor para esclarecer dúvidas ou encaminhar sugestões.

"No padrão GS1, os envolvidos na cadeia agroalimentar vão ter a capacidade de identificar essas informações, justamente por elas estarem organizadas e padronizadas", destaca Douglas Figueiredo, gerente de produção da UnidaSul.

Além de proporcionar uma experiência mais completa na hora das compras, os códigos 2D inseridos nas embalagens têm impacto direto na rastreabilidade e no monitoramento de determinados produtos.

Para os consumidores, isso significa ter acesso a informações sobre o produtor, a origem do produto, data de colheita, dados nutricionais expandidos e até mesmo possíveis promoções. Por meio dessa embalagem inteligente, o cliente pode saber de onde e como vêm os produtos que vão chegar até a sua mesa e tomar decisões mais conscientes sobre qual tipo de produto deseja adquirir.

Se para o consumidor final as embalagens estendidas servem como uma garantia maior de qualidade no que vai comprar, para a indústria ir além do código barras usual também tem um impacto direto nos atributos oferecidos pelas empresas.

Dentro das possibilidades de rastreabilidade e monitoramento, permitidas por essa tecnologia, é possível destacar a transparência nas informações passadas para os clientes, assim como a eficiência na hora de identificar possíveis problemas na cadeia produtiva. Ainda, com a aplicação do código 2D é possível fazer a gestão da data de validade dos produtos e possíveis inconformidades, o que reforça a garantia da qualidade.

Atuante nos ramos do atacado, varejo e atacarejo, além de distribuição, fabricação, transporte e logística de bens de consumo, a UnidaSul trabalha para inserir as embalagens estendidas nos seus produtos do setor Frutas, Legumes ou Verduras (FLV).

Em 2019, a empresa passou a integrar o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento dos Alimentos (Rama), o qual visa trazer maior precisão na identificação da origem do produto, fortalecer boas práticas agrícolas e prover informação para todos os agentes na cadeia de produção alimentícia. O Rama foi criado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

Entre os sistemas que compõem o Rama, o Sistema Rastreador Paripassu dá oportunidade tanto ao produtor quanto ao distribuidor formas de realizar a operação de rastreabilidade de frutas, legumes e verduras. Em um processo colaborativo, produtores e distribuidores podem adicionar informações com o objetivo de formar uma relação com a base produtiva - e que depois pode ser usufruída pelos consumidores nas prateleiras. A

lém da adesão ao Rama, outra funcionalidade que otimizou a pesagem, o embalo e a etiquetagem dos produtos comercializados pela UnidaSul foi a embaladora de bandejas automáticas Digi, através da empresa Sunnyvale.

Essa parceria que integrou as tecnologias das duas empresas garantiu à UnidaSul o Prêmio Automação 2022 na categoria Segurança do Alimento, promovido pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil.

O prêmio privilegia a criatividade e os esforços de empresas e profissionais brasileiros na área da automação e da padronização. "O projeto que foi desenvolvido é a integração do nosso software de rastreabilidade fornecido pela Paripassu e da nossa embaladora de produtos fornecida pela Sunnyvale", conta Figueiredo.

O reconhecimento foi entregue em novembro do ano passado, através da integração de informações de rastreabilidade dos produtos com a embaladora de bandejas automática, usada na indústria de vegetais minimamente processados.

Para Nildo Wilpert Júnior, gerente de TI da Paripassu, a iniciativa "traz principalmente informação e transparência com uma entrega de valor muito mais rápida para o cliente final".