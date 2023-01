Malha rodoviária sofre com aumento de pontos críticos

Os dados estão em publicações inéditas divulgadas pela CNT, com o levantamento dos principais pontos críticos registrados nas rodovias brasileiras: quedas de barreiras, erosões na pista, buracos grandes, pontes caídas e pontes estreitas

Em 2022, foram registrados 2.610 pontos críticos nas rodovias brasileiras - problemas na infraestrutura que interferem na fluidez dos veículos, oferecendo riscos à segurança dos usuários, aumentando, de forma significativa, a possibilidade de acidentes e gerando custos adicionais ao transporte. Esse quantitativo é 50% maior do que o identificado em 2021 (1.739 ocorrências). São problemas graves, que se multiplicam a cada ano e se concentram, majoritariamente, em rodovias sob gestão pública.

A constatação faz parte da publicação Transporte Rodoviário - Os Pontos Críticos nas Rodovias Brasileiras, lançada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) na semana passada. O estudo, que traz a série histórica dos pontos críticos identificados na Pesquisa CNT de Rodovias de 2012 a 2021, é complementado por uma edição do Radar CNT do Transporte, com a atualização das informações relativas a 2022.

Os dados de ambas as publicações são disponibilizados também no Painel CNT dos Pontos Críticos, apresentação dinâmica interativa de informações acerca da localização, quantidade, tipo e densidade de pontos críticos registrados nas rodovias federais e estaduais do País, bem como suas condições de sinalização e fotos das ocorrências. Essas informações podem ser agrupadas por unidade da Federação e por ano.

A série histórica apresentada nas publicações evidencia o panorama da degradação da malha rodoviária brasileira: em 2012, o usuário encontrava, em média, um ponto crítico a cada 372,4 quilômetros percorridos; em 2022, passou a se deparar com uma ocorrência a cada 44 quilômetros. Em relação à quantidade de pontos críticos no ano passado, Minas Gerais foi a unidade da Federação que se destacou quanto a quedas de barreira (123) e erosões na pista (182). Já o Pará teve o maior registro de buracos grandes (291).

Em geral, as rodovias estaduais públicas destacaram-se negativamente quanto à densidade de pontos críticos. Em 2021, por exemplo, se sobressaíram as rodovias CE-183, PA-447 e MA-303, com, respectivamente, 4,83, 4,29 e 3,23 pontos críticos a cada 10 quilômetros pesquisados - sendo todos esses casos trechos com ocorrências de buracos grandes.

Em 2021, foram registradas cinco ocorrências de pontes caídas: duas em Minas Gerais, duas no Rio Grande do Sul e uma em Goiás. Dessas, duas contavam com sinalização adequada; duas com sinalização deficiente; e uma não estava sinalizada. Destaca-se que a ponte com sinalização adequada localizada no Rio Grande do Sul estava, à época, sofrendo intervenção para a solução desse ponto crítico. O estudo apresenta a localização das pontes caídas observadas na Pesquisa CNT de Rodovias de 2021, bem como suas condições de sinalização e a existência de obra para a sua solução à época do levantamento.

Além da série histórica, o estudo da CNT apresenta, ainda, as características e causas do surgimento dos pontos críticos, bem como as ações necessárias para solucioná-los, que contemplam medidas emergenciais a serem adotadas quando surge um ponto crítico e orientações gerais de como corrigi-lo.

Para a resolução dos pontos críticos identificados em 2021, foi estimado o investimento de

R$ 1,81 bilhão, sendo a maior parte destinada às intervenções em segmentos com buracos grandes; já para solucionar o quantitativo de 2022, o montante aumentou para R$ 5,24 bilhões, o que representa cerca de 28% de todo o recurso destinado ao então Ministério da Infraestrutura - previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023.

De acordo com a CNT, gerir e monitorar as rodovias vai além da conservação da infraestrutura e traz reflexos positivos para a sociedade, pois o investimento na prevenção ou na correção imediata de um problema, em geral, é menor do que os custos gerados por ele para a sociedade. "Nesse sentido, a confederação defende que sejam empreendidos maiores esforços na priorização dos investimentos na resolução dos pontos críticos, diante de seus significativos impactos na fluidez do trânsito e na segurança dos usuários", diz o documento.

