Retomada das viagens rodoviárias aquecem exportações da Marcopolo

A retomada das viagens rodoviárias aquece as exportações da Marcopolo, que praticamente dobraram no último trimestre, na comparação anual, com 1.321 unidades enviadas para o mercado externo. Este mês, a companhia inicia novas entregas para o Chile, país para o qual chegará ao total de 944 unidades exportadas até o final deste ano.

"O turismo rodoviário está retomando globalmente e as operadoras estão renovando ou ampliando as suas frotas de olho na temporada de férias de fim de ano. No mercado latino-americano, mesmo com as adversidades econômicas, seguimos fechando negócios e iniciaremos nas próximas semanas a entrega de 28 ônibus Marcopolo G8 para empresas chilenas", explica André Armaganijan, diretor de negócios internacionais e operações comerciais do mercado externo da Marcopolo.

O executivo observa que, na América Latina, o México também é um mercado importante para a Marcopolo, que está alterando o seu mix de vendas no país, substituindo gradualmente os altos volumes de modelos urbanos por produtos rodoviários. Exemplificando esse ponto, a empresa gaúcha anunciou recentemente que irá exportar 30 ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker para a operadora Transpaís, do México. As carrocerias serão enviadas em PKD (parcialmente montados) e a montagem final ocorrerá na fábrica da Marcopolo México, em Monterrey, Provincia de Nuevo Leon. A entrega está prevista para o período de dezembro deste ano e o primeiro bimestre de 2023.

No terceiro trimestre deste ano, a receita líquida consolidada das exportações da Marcopolo foi de R$ 389,4 milhões, representando 25,7% da receita registrada pela companhia no período.