Fenatran bate recorde de público e atinge R$ 9,5 bilhões em negócios

Entre os dias 7 e 11 de novembro, a 23ª edição da Fenatran- Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga reuniu mais de 500 marcas no pavilhão de exposição do São Paulo Expo, em São Paulo, e gerou um volume total de negócios da ordem de R$ 9,5 bilhões. O resultado é superior em R$ 1 bilhão ao da última edição da feira, realizada em 2019.

A área de exposição deste ano chegou a ser ampliada em 20%, totalizando 100 mil m², que foi completamente ocupada pelos estandes dos expositores cinco meses antes da abertura dos portões.

O salão foi marcado pelo lançamento de várias novidades das montadoras de caminhões e das empresas do setor de logística e implementos. Para conhecê-las, o número de visitantes chegou a 66 mil pessoas, também superior ao público da última edição, de 65 mil. Desse total, a RX, organizadora da feira, aponta que 20% é o índice dos profissionais que retornaram pelo menos uma vez durante a semana para acompanhar melhor as novidades e fechar novos negócios.

Outro número destacado pelos organizadores envolve a quantidade de reuniões para rodada de negócios realizadas - conhecidas como matchmaking - que neste ano totalizou 480 rodadas. Além da geração de negócios para expositores e consumidores, a Fenatran também colaborou para a criação de 13 mil empregos diretos para a montagem da exposição em seis dias.

"Os recordes desta edição da Fenatran refletem exatamente o que vem ocorrendo com o setor de caminhões nos últimos anos, com crescimento consistente de produção, vendas e exportações, além de um salto tecnológico sem precedentes em termos de descarbonização, segurança, conforto, conectividade e redução de custos operacionais para o caminhoneiro e o frotista", comemorou o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite.

Para a gerente da Fenatran, Ana Paula Pinto, "a feira vem se consolidando cada vez mais com o melhor palco para os lançamentos e novidades da indústria, estreitando conexões e proporcionando oportunidades de negócios para toda a cadeia do setor".

Presente no evento, a gaúcha Vipal Borrachas aproveitou a feira para lançar a nova banda de tração para pneus radiais exclusiva da marca. Indicada para o segmento rodoviário, a DV-RT5 foi projetada com blocos transversais para dar poder de tração e favorecer a distribuição do torque, maximizando o desempenho.