PRF lança novo aplicativo oficial

Daqui a uma semana, quem circula pelas rodovias federais do País terá uma série de serviços ao alcance da mão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançará, no dia 26 de setembro, mais uma ferramenta para auxiliar o público. Trata-se do aplicativo oficial da instituição, o "PRF Brasil", que estará disponível para smartphones nas versões IOS e Android.

Uma das novidades é o o botão de emergência, usado em caso de vidas em risco. Ao acionar o botão, é emitido um alerta à unidade policial mais próxima, baseado na localização georreferenciada do acionador, sendo possível o envio de mensagens, fotos e áudios para auxiliar no despacho da viatura que atenderá a ocorrência. As informações são da assessoria de comunicação da PRF.

No entanto, parar utilizar o app, o usuário precisa ter uma conta gov.br. É possível criar a conta no portal digitando gov.br e receber uma senha única para ter acesso a diversos serviços digitais do governo federal. Com a conta gov.br, é possível buscar, por exemplo, os serviços digitais do INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro desemprego. Com o cadastro da conta gov.br, o governo conseguirá identificar quando solicitar algum serviço público digital.

A ferramenta é bem-recebida pelo setor. "Temos uma ferramenta a mais para combater o roubo de veículos e de cargas", afirma o diretor de gestão Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs), Roberto Machado. Os dados divulgados pelo executivo dão a dimensão do prejuízo que os transportadores de carga amargam. "Se nós levarmos isso aí para uma comparação de crescimento do roubo de carga, no ano de 2022 houve um acréscimo de 20% no roubo de carga", revela o dirigente.

Machado destaca que hoje há quadrilhas muito especializadas no roubo de carga em todo o País, e que é fundamental que todas as polícias se integrem para esse combate. E a expectativa é que o aplicativo seja mais um reforço nesta força-tarefa. Embora ainda não tenha testado o aplicativo, Machado acredita que a ferramenta será muito importante para as ações de combate ao crime organizado de roubo de carga , que efetivamente hoje é um crime organizado, que transcende aos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e de Minas Gerais, especialmente.

Para o Setcergs, apólices estão cada vez mais caras. Esse valor normalmente é transferido para o frete e acaba no preço final ao consumidor. O app também terá papel fundamental, segundo Machado, uma vez que terá serviços com socorro de vítimas, pessoas desaparecidas. "Isso vai trazer uma melhoria para toda sociedade, no sentido de policiamento e fiscalização nas rodovias federais", afirma o dirigente.

"Estamos dando total apoio às ações que visam trazer mais segurança na rodovia, inclusive nosso sindicato, fez uma doação de um aparelho para combater e identificar o diamer, que é um instrumento utilizado pelas quadrilhas de roubo de carga. Nós fizemos uma doação desse equipamento para a delegacia de roubo de carga do Rio Grande do Sul, pelo auxílio e combate dessas ações criminosas”, relata.