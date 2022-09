Tecnologia busca tornar logística mais eficiente e segura

Estudos da Fretebras, empresa fundada em 2008 em Catalão (Goiás), identificaram que uma das principais preocupações dos transportadores, atualmente, consiste em encontrar motoristas de forma rápida e eficiente, garantir que o caminhoneiro seja verificado e seguro e reduzir o tempo gasto com o acompanhamento dos motoristas durante a viagem.

Com base neste cenário, a companhia anuncia o maior pacote de inovação dos últimos anos: R$ 800 milhões no desenvolvimento de tecnologias para tornar a logística mais eficiente e segura. O objetivo, de acordo com informações da assessoria de comunicação da Fretebras, é passar de uma plataforma de publicação de cargas para uma de gestão dos fretes de ponta a ponta, desde a contratação do motorista até o pagamento do saldo.

"Conversando com centenas de transportadoras e analisando as suas operações, descobrimos que, ao aumentar a produtividade de contratação de motoristas em 'apenas' 10%, a empresa consegue aumentar sua receita em R$ 40 mil por operador", revela o diretor de produtos da Fretebras, Renato Casseb.

O pacote de inovação, segundo o executivo, objetiva oferecer às transportadoras a oportunidade de aumentar a receita através da tecnologia, que levou dois anos para ser desenvolvida. As inovações foram divididas em três pilares: maior eficiência na contratação de motoristas, maior segurança na operação e otimização do tempo gasto por operadores acompanhando as viagens dos caminhoneiros.

Na parte de eficiência na contratação, o estudo da Fretebras mostrou que o comportamento padrão é as empresas publicarem cargas e esperarem o contato dos motoristas. O principal destaque neste pilar, segundo a empresa, é que as transportadoras poderão buscar ativamente os caminhoneiros validados de forma rápida, com um diferencial: a própria plataforma indicará esses motoristas mais propensos a aceitar a viagem, com base em localização em tempo real, perfil do caminhoneiro e do veículo, e se ele demonstrou interesse na carga.

Sobre segurança, a Fretebras está embarcando tecnologia na validação dos motoristas que usam o aplicativo em um novo processo que conta com prova de vida e reconhecimento facial, validação do CPF e da CNH. As informações são checadas em vários órgãos públicos para garantir que apenas motoristas verificados estarão usando a plataforma, em um processo de verificação similar ao que os bancos usam. De acordo com a empresa, já são mais de 300 mil caminhoneiros validados, os quais terão seu perfil disponível para as transportadoras consultarem.

A expectativa é reduzir golpes e fraudes sofridas pelas empresas e ser mais seguro, uma vez que, além das validações, a empresa disponibilizará também o histórico de viagens e avaliações que esse motorista recebeu. Além disso, a companhia destaca que todo o processo está em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Já na questão de tempo das viagens, o foco está no monitoramento do motorista e da carga, desde o aceite até a entrega. Com isso, a transportadora minimiza o "no show" - termo originalmente utilizado no modal de transporte aéreo, que se refere aos casos em que os clientes compram a passagem e não comparecem - porque consegue saber se o motorista de fato está indo até o local do carregamento.

Isso otimiza o tempo do operador que não precisa ficar em contato constante para saber a localização do caminhoneiro. Após a coleta, a transportadora poderá acompanhar toda viagem através da Fretebras e terá como receber alertas caso o motorista tenha algum problema durante a viagem.