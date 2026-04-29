receita dá a receita

Nova regra agiliza prorrogação de prazos de parcelamentos do Simples Nacional em

situações de calamidade pública

O Comitê Gestor do Simples Nacional publicou no Diário Oficial da União a Resolução CGSN

nº 187 com o objetivo de tornar mais ágil e efetiva a resposta do Poder Público em situações

de calamidade pública, no âmbito do Simples Nacional. A medida amplia os mecanismos de

proteção às microempresas e empresas de pequeno porte, permitindo que a prorrogação dos

prazos de vencimento das parcelas de parcelamentos administrados pela RFB e pela PGFN

seja realizada com maior rapidez em cenários de crise. A nova norma delegou à Presidência

do CGSN a competência para autorizar a prorrogação dos prazos de vencimento dos

parcelamentos e essa mudança elimina entraves procedimentais que, em situações

emergenciais, resultavam em atrasos incompatíveis com a urgência vivida pelos pequenos

negócios afetados. Com a nova norma, os prazos de parcelamentos passam a seguir as

mesmas regras já aplicáveis às outras obrigações correntes do Simples Nacional nos casos de

decretação de calamidade pública. A inovação permitirá que os atos de prorrogação sejam

editados de forma imediata, inclusive no dia subsequente à solicitação do ente federado

atingido. A iniciativa busca evitar o inadimplemento involuntário e a consequente exclusão de

programas de parcelamento em momentos em que eventos externos imprevisíveis

comprometem severamente a capacidade financeira e operacional das empresas. A Resolução

CGSN nº 187/2026 entrou em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e já

pode ser aplicada aos parcelamentos administrados pela Receita Federal do Brasil e pela

PGFN, sempre que reconhecida formalmente a situação de calamidade pública.