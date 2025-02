receita dá a receita

Receita Federal alerta sobre novo golpe do CPF: criminosos ameaçam as possíveis vítimas com multas, perda de passaporte e bloqueio de contasA Receita Federal alerta a população sobre um novo golpe em que criminosos utilizam indevidamente o nome do órgão para enganar contribuintes. Golpistas estão enviando e-mails fraudulentos informando, sobre supostas pendências no CPF da vítima. Eles afirmam que, caso a situação não seja regularizada imediatamente, o CPF será suspenso, as contas vinculadas serão bloqueadas e outras complicações graves poderão ocorrer, como dificuldades na emissão de documentos oficiais e na realização de transações bancárias. Essas ameaças são falsas e apenas visam pressionar a vítima a agir rapidamente. Como funciona o golpe? Os criminosos utilizam elementos visuais semelhantes aos da RFB, incluindo logotipos, cores e linguagem técnica, para dar credibilidade à fraude. Destacam em vermelho termos como "irregular" e "suspenso", induzindo a vítima ao pânico e à tomada de decisão imediata. O golpe também exige o pagamento de uma falsa multa no valor de R$ 124,60, com um prazo absurdamente curto para quitação, geralmente inferior a 48 horas um tempo tão exíguo que nem mesmo criminosos notórios costumam impor. Os e-mails fraudulentos contêm links que direcionam para páginas falsas que simulam portais do governo. No entanto, a URL desses sites apresenta sinais claros de fraude, como o uso de domínios suspeitos, incluindo ".mom" e outros diferentes de ".gov.br". Esse detalhe é um dos principais indícios de golpe e deve ser observado atentamente antes de qualquer ação. Como se proteger? Desconfie de mensagens suspeitas, evite clicar em links desconhecidos, não abra arquivos anexos, verifique a autenticidade da comunicação, confira a URL antes de agir.