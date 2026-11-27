Fábio Pereira da Silva

Professor e Coordenador do Seminário Controvérsias Jurídico-Contábeis da Fipecafi

A Emenda Constitucional nº 132/2023 rompeu com a lógica que sustentou a não cumulatividade por décadas: o direito do adquirente ao crédito deixou de depender do mero destaque do tributo em nota fiscal e passou a depender da extinção do débito.

A vinculação consta do art. 156-A, § 5º, II, da Constituição, que a condicionou a um de dois mecanismos capazes de assegurar a extinção sem depender do recolhimento espontâneo do fornecedor: o recolhimento pelo próprio adquirente (RAD) ou o recolhimento na liquidação financeira da operação (split payment).

Tratou-a, porém, como hipótese que a lei complementar poderia instituir, não como imposição universal, moldura que o art. 47 da LC nº 214/2025 generalizou ao vincular o crédito à extinção do débito por qualquer das modalidades do art. 27. O split payment está nos arts. 31 e seguintes; o RAD, no art. 36, cabível ao adquirente do regime regular cujo pagamento se dê por instrumento que não permita a segregação automática. O crédito, portanto, só se forma depois de extinto o débito do fornecedor, desenho que pressupõe dispor o adquirente de meio efetivo de assegurá-la, sem ficar à mercê de conduta alheia.

O split payment é a melhor via para o contribuinte, pois a segregação ocorre no próprio pagamento, mas ainda não tem cronograma definido: deve estrear voluntariamente em 2027, com obrigatoriedade geral prevista, ainda sem data definitiva, para 2028. O RAD entra em operação em janeiro de 2027, e a Receita Federal disponibilizou, em novembro de 2026, a primeira entrega da API a ele destinada, por ora limitada à CBS. Até lá, o art. 48 da LC nº 214/2025 dispensa a extinção e condiciona o crédito apenas ao destaque correto do tributo no documento fiscal eletrônico.

O RAD, porém, tem custo operacional expressivo: exige controle operação a operação, integração entre ERP, documento fiscal e meio de pagamento e previsão contratual que autorize pagar ao fornecedor apenas o líquido. O mecanismo pode, ademais, inviabilizar o uso de instrumentos como o boleto, de valor fechado e liquidado sem segregação. Daí parte das empresas preferir transferir o risco ao contrato, obrigando o fornecedor ao recolhimento correto, com garantias, retenção, regresso e multa. É resposta racional, mas de natureza civil: pelo art. 123 do Código Tributário Nacional, a convenção particular não é oponível ao Fisco: se o fornecedor não extinguir o débito, o crédito sequer se torna disponível, e o contrato apenas repara a perda depois de consumada.

Com o adiamento do split payment e a potencial inviabilidade do RAD em parte das operações, a condição vigora sem a contrapartida que lhe dava fundamento: exigir a extinção de um débito alheio sem oferecer o meio idôneo de assegurá-la esvazia o alicerce constitucional da regra. A doutrina soma outro problema: a generalização pode extrapolar a moldura constitucional. Em sentido contrário, defende-se que a medida é instrumento legítimo de combate à sonegação, previsto pela Constituição, e que o crédito não é suprimido, apenas deslocado no tempo.

Em suma, a reforma entregou um modelo de crédito coerente com o objetivo de fechar a cadeia de arrecadação, mas cujo ônus, feito de custo financeiro e de controle, recai sobre o adquirente, e cujo calendário ainda não oferece a via que o tornaria suportável. Resta indagar se, inexistente o split payment e persistindo as dificuldades do RAD, permanece constitucional vincular o crédito à extinção do débito.